Las escuelas infantiles municipales abren sus puertas a nuevas familias
Los padres podrán solicitar la admisión entre el 17 de marzo y el 8 de abril
Del 17 de marzo al 8 de abril se abre el periodo de admisión en las escuelas infantiles municipales. Con tal motivo, desde el Ayuntamiento de Zamora se ha puesto ya en marcha la campaña de información para que los padres con hijos en edad de admisión en el primer ciclo de Educación Infantil puedan solicitarla.
Junto con ello, las tres escuelas municipales, La Aldehuela, Bosque de Valorio y Pablo Montesino, han programado jornadas de puertas abiertas para que los padres puedan conocer las instalaciones de estos centros educativos.
Reserva de cita
Para participar es necesario reservar hora de visita en los teléfonos de cada escuela. En los tres días el horario de visita será de 17.00 a 19.00 horas.
Además, desde la Concejalía de Servicios Sociales se ha elaborado la información que se adjunta sobre el proceso de admisión, que incluye calendario, documentación necesaria y aspectos a tener en cuenta.
Fechas y teléfonos de contacto
- Escuela Infantil “La Aldehuela” – Día 10 de marzo – Tfno: 980 091 976
- Escuela Infantil “Bosque de Valorio” – Día 11 de marzo – Tfno: 660 260 817
- Escuela Infantil “Pablo Montesino” – Día 12 de marzo – Tfno: 980 509 090
