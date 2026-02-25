La Diputación de Zamora apuesta por los CEMIs como espacios para combatir la soledad no deseada

"No solo se trata de llevar comida a nuestros ancianos, que está muy bien, comida de calidad, sino que esas personas tienen que convivir, salvo aquellas personas que estén enfermas y hay que llevar la comida a sus domicilios". Este es el planteamiento que persigue la Diputación Provincial respecto a la gestión de los Centros Municipales Integrados (CEMI), antiguos comedores sociales, y que detalló el presidente de la institución, Javier Faúndez, tras la celebración de la Junta de Gobierno.

La idea es que sean espacios de convivencia para evitar la soledad no deseada mediante el contacto con el resto de vecinos. Características que debido a la pandemia, se ha perdido en algunas de las localidades. "Se ha perdido la filosofía de los CEMIs que sí es facilitar comida equilibrada a un precio razonable a los usuarios, pero también fomentar la convivencia", indicó el dirigente.

Por este motivo, anunció que se va a estudiar cómo poder recuperar la esencia de estos espacios "fundamentales" en el medio rural. En ese sentido, comunicó que este año se ha ampliado en 100.000 euros, hasta alcanzar los 800.000 euros, la convocatoria de subvenciones. Asimismo, se van a subvencionar al 100% las furgonetas isotermas para aquellos que compartan los servicios de cocina.

La provincia cuenta a día de hoy con 48 CEMIs, que podrían aumentar este año, puesto que se prevé que algún ayuntamiento más se sume al servicio, tal y como avanzó Faúndez. Servicio en el que la Diputación "fue pionera" con su puesta en marcha en el año 2003 con una prueba piloto. "Llevamos 22 años prestando este servicio de carácter social, donde lo que se busca es que aquellas personas que viven en los pueblos tengan un menú equilibrado de calidad y a un precio módico. Incluso, algunos comedores ya prestan servicio de lavandería. Sin olvidar, su valor como lugares de encuentro", comentó el presidente.

La subvención se dirige a municipios de menos de 5.000 habitantes con 15 días hábiles para su solicitud, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El periodo subvencionable abarca desde el día 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Un centenar de nuevas obras de redes de abastecimiento

Entre 80 y 100 obras de abastecimiento son las que se plantean impulsar en 2026 desde la Diputación de Zamora gracias a la convocatoria que alcanza los 2,6 millones de euros, medio millón de euros más que el pasado ejercicio.

El objetivo es que los ayuntamientos y entidades locales menores puedan renovar las redes de abastecimiento que están en mal estado, fundamentalmente de fibrocemento o de otro tipo de materiales que "dan problemas y dan averías", ya que es uno de los "principales problemas de los ayuntamientos", apreció Faúndez.

"El agua es un bien escaso y el agua no podemos tirarlo. Con estas actuaciones que estamos haciendo estamos ahorrando millones de litros que no llegan al consumo domiciliario", declaró.

Los beneficiarios son los ayuntamientos y las entidades locales menores, que deberán aportar el 10% del coste de las actuaciones y que podrán solicitar las ayudas directamente o a través de los ayuntamientos. Cada ayuda pasa de los 25.000 euros concedidos por ayuntamiento a los 27.000 en este 2026.

Entre los requisitos que tienen que cumplir, se encuentran el de contar con una ordenanza reguladora del agua y cobrar por su uso. De este modo, tendrán diez puntos los ayuntamientos que cuenten con sistemas de tratamiento avanzado de agua; diez puntos, por acreditar que la red esté en buen estado; cuatro, haber incluido obras de renovación en el Plan Municipal de Obras; o quince, los que en la anterior convocatoria quedaron fuera, pese a contar con los requisitos, por falta de crédito.

La convocatoria saldrá publicada la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, desde ese momento, los ayuntamientos y entidades locales menores disponen de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Las obras de renovación tienen que ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2027. La justificación tiene que presentarse antes del 15 de julio de 2027.

Faúndez informó que, desde 2023, la Diputación ha invertido 14 millones de euros a este fin, lo que ha permitido que muchos ayuntamientos hayan completado la renovación de las redes de abastecimiento.

Adjudicación de conservación de firmes

Por último, el presidente de la institución provincial informó de la adjudicación del Servicio de Conservación de Firmes en carreteras de la provincia, un contrato de dos años por importe de dos millones de euros, a la UTE San Gregorio y Empresa de Servicios Cordero Maestre.