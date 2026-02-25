Detenida tras robar productos por valor de más de 500 euros en un supermercado de la ciudad de Zamora

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto en grado de tentativa tras intentar sustraer productos valorados en más de 500 euros en un supermercado de la ciudad de Zamora.

La actuación se enmarca en el dispositivo especial "Plan Comercio Seguro", una iniciativa destinada a reforzar la vigilancia en zonas comerciales, prevenir la actuación de grupos itinerantes y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia en establecimientos.

Los hechos ocurrieron a última hora de la mañana de ayer, cuando la Sala del 091 recibió el aviso de un posible robo en un comercio perteneciente a una cadena nacional, situado en las inmediaciones de un centro comercial. Según trasladó el encargado del establecimiento a los agentes, la mujer fue sorprendida cuando intentaba abandonar el local con un carro lleno de productos, simulando una compra, pero sin abonar los artículos al cruzar la línea de cajas.

Al verse descubierta, la sospechosa huyó del lugar. Los agentes desplegaron entonces un dispositivo de búsqueda por la zona y, tras una batida por los alrededores, lograron localizarla escondida detrás de una columna en el patio exterior de un instituto cercano. La mujer coincidía plenamente con la descripción facilitada por los trabajadores del comercio.

Durante la intervención, los policías le incautaron dos alicates de corte presuntamente utilizados para inutilizar los dispositivos de alarma de los productos. Los artículos recuperados fueron devueltos al establecimiento, mientras que la detenida, que no reside en la ciudad y cuenta con antecedentes policiales, fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Desde la Policía Nacional se destaca la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación con el sector comercial para prevenir este tipo de delitos y reforzar la seguridad en la ciudad.