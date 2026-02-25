La artista Macarena Sanz recala en Zamora para transmitir la belleza de la calma

"El arte de viajar", así se puede traducir literalmente la expresión latina "Ars itinere" que da título a la exposición de Macarena Sanz en la Galería de Arte Espacio 36, dirigida por Ángel Almeida. Una muestra que ofrece al público zamorano "una meditación pintada" a lo largo de 32 piezas en las que la acuarela es la absoluta protagonista. Propuesta que gira en torno a los elementos esenciales: la tierra, el aire y la vida que fluye en el entorno orgánico. El mar, los bosques y, especialmente, los árboles que vertebran una narrativa visual que oscila entre lo etéreo y lo profundo.

En formatos de gran tamaño que envuelven al espectador junto a otros más íntimos, la autora logra transmitir su especial delicadeza. Obras de una singular belleza que sobresalen por su serenidad y elegancia. Resultado de un trabajo impecable que se admira también a través de dípticos, polípticos, e incluso de tondos, con formato circular.

Paisajista contemporánea, la muestra que recala en Zamora es un ejemplo perfecto de su talento a la hora de fusionar acuarela y tecnología para confeccionar obras inundadas de color y vitalidad, pero con una asombrosa serenidad.

Trabajo que llega a la galería con la misma sutileza con la que la artista madrileña interviene en el patrimonio histórico. Una trayectoria profesional que ha estado ligada a la restauración y conservación de bienes culturales, consolidándose como una de las especialistas destacadas en patrimonio nacional. Desde su estudio en Madrid, compagina esa labor minuciosa con una producción artística profundamente conectada con la naturaleza para crear paisajes al óleo con un estilo que ella misma define como "expresionista, realista o incluso fantástico".

Una oportunidad única para disfrutar del trabajo de la licenciada en Bellas Artes y restauradora, Macarena Sanz, quién puede presumir de su labor en la restauración de la Fuente de la Diosa Cibeles en Madrid, así como otras restauraciones emblemáticas, entre las que se encuentran las pinturas murales de Lucas Jordán y Lucca Cambiasso o el altar mayor de la Basílica y el Panteón de Infantes del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

La muestra "Ars Itinere. Una meditación pintada", de Macarena Sanz, puede visitarse en la Galería de Arte Espacio 36, ubicada en la calle de San Andrés, número 5 de la capital zamorana. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 17 de marzo, de lunes a sábado, por las mañanas; desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, y por las tardes; desde las 18.00 hasta las 21.30 horas.