El alcalde de Puebla de Sanabria defiende que se recuperen las paradas del AVE a Galicia frente a la propuesta de un tren lanzadera: "Es lo más sencillo"

Respecto a la última propuesta que se plantea como solución a la supresión de frecuencias del AVE en Sanabria, consistente en un tren lanzadera entre la comarca y la capital zamorana, el alcalde de Puebla de Sanabria y senador socialista, José Fernández, ha indicado que las soluciones que se plantean son varias y "lo que toca es esperar" a ver cuál es la definitiva y cómo funciona.

Al respecto, ha recordado que entre las soluciones barajadas se ha propuesto, por un lado, que pare un nuevo tren que parta de Lugo, por otro que esa un tren desde Sanabria y en otro momento se ha planteado que dé servicio también a la parada gallega de A Gudiña. "Cada uno decimos una cosa y tenemos una información", ha admitido José Fernández.

El regidor de la villa sanabresa ha admitido que frente a las distintas alternativas, para él, "lo más sencillo" sería que vuelvan a parar los trenes que lo hacían antes y que se recuperen las frecuencias y los horarios existentes hasta el mes de junio, según ha expuesto.

Esas declaraciones las ha realizado en Zamora mientras en Madrid, el Congreso de los Diputados apremiaba al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a mejorar las frecuencias ferroviarias de Sanabria y favorecer la accesibilidad laboral entre esa comarca y la capital zamorana.

Llegada de un tren AVE en la estación de tren Chamartín-Clara Campoamor. / E. P. (Archivo)

eSASLa Proposición No de Ley (PNL) presentada por IU y defendida por su diputado del grupo Sumar Félix Alonso para recuperar las paradas del AVE de Sanabria, ha sido transaccionada por el grupo socialista y ha salido adelante con el apoyo de ambas formaciones. En la votación final de este martes en la Comisión de Transportes de la Cámara baja ha logrado 19 votos a favor, trece abstenciones y tres votos en contra.

El texto definitivo aprobado ha pedido que se impulse la mejora de servicios ferroviarios de la comarca y se garantice una oferta adecuada que atienda las necesidades movilidad de la comarca sanabresa, con criterios de eficiencia y de sostenibilidad del sistema estatal ferroviario

Igualmente, la PNL ha planteado promover con la Junta de Castilla y León la evaluación de nuevas Obligaciones de Servicio Público que permitan "atender adecuadamente las necesidades de movilidad recurrente, vertebración territorial y accesibilidad laboral entre Sanabria, Zamora, Medina del Campo, Segovia y Madrid".

Colaboración institucional

Otra de las propuestas reclamada por el Congreso es el impulso y la mejora de la intermodalidad en provincia de Zamora, para lo cual se deberá estudiar los ajustes necesarios para "optimizar enlaces y horarios, en beneficio de los usuarios".

También se requiere al Ministerio a impulsar la coordinación con la Junta de Castilla y León con el fin de fijar fórmulas de colaboración y cofinanciación de los servicios sujetos a Obligación de Servicio Público, como ocurre actualmente con la bonificación existente para los usuarios frecuentes. Igualmente, se apremia esa colaboración interinstitucional para mejorar la calidad del servicio para los usuarios del transporte ferroviario.

El Congreso ha pedido además seguir monitorizando la evolución de la demanda, la oferta de plazas, los tiempos de viaje y la distribución horaria, con el fin de mejorar la movilidad de los habitantes de Sanabria. También ha propuesto que se incrementen a dos las frecuencias de media distancia entre Puebla de Sanabria y Valladolid, frente a la única existente por cada sentido actualmente, según el texto de la PNL consensuado por PSOE y Sumar, del que el PP se ha desvinculado por considerarlo genérico y poco concreto.