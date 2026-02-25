Abascal en Zamora: "Quieren otros cuatro años para seguir estafando"

"Quieren otra legislatura para dentro de cuatro años presentar otras 1.031 medidas incumplidas". Este es el mensaje que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, lanzó al Partido Popular de Castilla y León en su acto de precampaña electoral en Zamora.

Abascal irrumpió en el espacio de eventos de La Harinera abarrotado de público que tuvo que quedarse parte fuera debido a que se llenó el aforo disponible. Entre gritos de "¡Presidente, presidente!", Abascal junto a otros cargos de Vox, su subió al escenario. "Es la estafa de Mañueco", señaló Abascal que criticó duramente la gestión de la administración autonómica de las últimas décadas.

Abascal agradeció la masiva presencia de los afiliados y simpatizantes zamoranos, una provincia en la que dijo sentirse "un poquito más en casa" porque al curiosear sus antepasados ha descubierto que uno de sus bisabuelos nació en la ciudad de Zamora, "es el que me da mi segundo apellido", reveló ante un aforo que aplaudió con fervor y al que agradeció "su entrega" y pidió que salieran de allí con un mensaje "esperanzador" para que en las próximas elecciones "se produzca un cambio real". Un discurso que dirigió principalmente al Gobierno de España al que calificó de "mafia corrupta, traidora y mentirosa" que solo tiene el objetivo de "perpetuarse en el poder para eludir la acción de la justicia".

El líder de Vox se refirió también al accidente ferroviario de Adamuz. "Se han llevado pruebas del crimen de Adamuz, donde fallecieron 47 españoles antes de que llegaran los jueces, es una cosa que da entre miedo, asco y rabia", pronunció.

Discurso en el que lamentó que el resto de fuerzas políticas estén apalancadas en el "continuismo, con demasiado lenguaje políticamente correcto y lenguaje incomprensible, como se puede ver en los eslóganes de los partidos", manifestó.

"Más allá de las diferencias y de las peculiaridades que tenemos en distintos sitios de España, los principales problemas son compartidos y el principal problema de España es que hay una mafia corrupta que ocupa el Palacio de la Moncloa", recalcó.

Abascal enfatizó sus quejas por el bipartidismo, "culpable de todo lo que nos pasa". "Da igual de lo que hablemos, en todo ello tienen responsabilidades compartidas", indicó refiriéndose a que "van de la manita en Bruselas".

"Por favor, señores del Partido Popular basta ya de estafar a los españoles", manifestó, anunciando que si quieren un pacto con Vox mirarán las medidas al detalle. "Nos vamos a sentar y vamos a negociar medida a medida, texto a texto y cada decreto y partida presupuestaria y después vamos a negociar los plazos de cumplimiento y las garantías de cumplimiento", desarrolló. Negociación tras la cual, anunció, "hablaremos de formar parte de Gobiernos, pero eso es lo último porque lo que queremos estar seguros de que hay una coincidencia en un cambio de rumbo para la política de España", añadió. Cambios con los que el presidente de la formación busca que "la España rural, el campo, la agricultura, al industria y los jóvenes tengan un futuro en sus propias provincias y regiones", exclamó.

Discurso de Abascal que culminó un acto que iniciaba el presidente provincial de Vox, Eugenio Blanco, quién pidió que nadie volviera "a hablar por Zamora sin contar con Zamora". En este sentido, agradeció la masiva asistencia demostrando que Zamora "no es una provincia derrotada ni resignada". "Aquí hay agricultores que no se rinden. Hay ganaderos que no se arrodillan. Hay sanitarios que sostienen la sanidad rural con plantillas bajo mínimos. Hay autónomos que abren cada mañana la persiana sin saber si van a poder pagar la cuota. Y hay jóvenes que no quieren irse", valoró. A ellos apeló para la "batalla" en la que "cuentan con los mejores", remarcó refiriéndose al presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Pollán, y a la actual procuradora autonómica y cabeza de lista de la formación por Zamora, Marisa Calvo.

"38 años gobernando y Zamora sigue perdiendo población, servicios y oportunidades. Si después de casi cuatro décadas nuestra tierra sigue esperando lo básico, el problema no es Zamora, el problema es quien ha gobernado", censuró Calvo. La candidata quiso también recordar la tragedia de los incendios del pasado verano para exigir prevención. "La realidad es que la gestión forestal sigue siendo insuficiente. No basta con actuar cuando el fuego está descontrolado. Hace falta prevención real durante todo el año con limpieza de los montes", matizó.

Por su parte, Pollán quiso incidió en el mensaje de "esperanza" que encarna Vox con un discurso que "ilusiona porque denunciamos lo que hasta ahora nadie se ha atrevido" y "porque nada está perdido". "En provincias como Zamora en las que tenemos la sensación de que todo está perdido, tenéis que confiar en que con Vox y con nuestro presidente no está nada perdido. Ese discurso tiene que ilusionarnos y tener el completo convencimiento de que no os vamos a fallar", aclamó ante el auditorio presente en el acto que concluyó con la melodía del himno nacional.