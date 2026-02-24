Zamora está de celebración: la natalidad sube en la provincia con 44 bebés más que el año anterior

La natalidad se anima en Zamora y en este 2025 recién finalizado las zamoranas han tenido 44 bebés más que el año anterior, lo que sin duda es una buena noticia.

No son, claro, suficientes como para compensar la cifra de fallecidos, que asciende a 2.652, pero no deja de ser un dato muy positivo, sobre todo porque parece que se rompe la dinámica de la última década en la que la cifra de natalicios no hacía más que caer. Si entre 2015 y 2021 todo han sido descensos, desde ese año hasta hoy de cuatro años, tres ha subido la natalidad. Cierto es que entre 2021 y 2022 lo hizo en tan solo dos bebés más y de 2023 a 2024 aumentó en seis, pero son cifras positivas al fin y al cabo.

El pasado año nacieron en Zamora 744 niños, según la estadística provisional del INE, que son 44 más que el año anterior. Se consideran niños nacidos en Zamora los que vinieron al mundo de una madre residente en la provincia. De hecho, en el único paritorio de Zamora, el del hospital Virgen de la Concha, nacieron el pasado año 693 bebés, lo que significa que hay otros 51 que o bien no nacieron en el hospital o bien lo hicieron en otras provincias, aunque la madre residía en Zamora.

El resultado es que la cifra de nacimientos, que había bajado de los 700 en 2023, ha logrado recuperar de nuevo este listón.

Quedan, claro, muy lejos los más de 900 niños que nacieron en 2017 o los de 2015, que se acercaron al millar. La mayor diferencia, 86 niños nacidos menos de un año a otro, se dio entre 2020 y 2021, aunque en ese caso la pandemia pudo tener, evidentemente, un peso grande y la estadística puede estar distorsionada por ello.

La llegada de población inmigrante joven puede estar detrás de este aumento de los nacimientos en Zamora.

Este crecimiento general de la natalidad que se puede cifrar en torno a un 6% no se reparte igual entre todas las edades. Así, donde más sube es en el tramo de edad de mujeres jóvenes, de 20 a 24 años. En mujeres muy jóvenes, de 15 a 19 años, desciende, pero en los tramos posteriores aumenta, sobre todo en el mencionado.

Vuelve a bajar en el tramo de edad de 30 a 35 años, que tuvo menos niños que el año anterior. Y aumenta de nuevo mucho, en términos porcentuales, en las edades más tardías, es decir, a partir de los 40 años, aunque lógicamente en términos absolutos los niños que nacen de madres de esas edades son menos numerosos que los que llegan al mundo de mujeres más jóvenes.

Fallecidos

En cuanto a los fallecimientos, las cifras son menos optimistas y siguen en aumento, además de multiplicar por tres a los nacimientos. Hubo 2.652 funerales por 744 "bautizos" (es una forma de hablar).

Los fallecimientos, no obstante, se mantienen estables en una horquilla de entre los 2.500 y los 2.800 en la última década, con la anomalía que supuso el año más duro del Covid, 2020, cuando la cifra de muertes se elevó a 3.237.

Con respecto al año anterior, 2019, murieron en la provincia 532 personas más, lo que da idea de la magnitud de la tragedia provocada por el coronavirus.

Cierto que al año siguiente ya se empezaron a recuperar las cifras habituales y los 2.591 fallecidos representaban un número que se situaba nada menos que 646 personas por debajo de los óbitos de 2020. En 2022 volvieron a aumentar los fallecimientos, con 228 más, que se compensaron al año siguiente con 274 menos, mientras que la variación de los dos últimos años ha sido, respectivamente, de 8 y 99 fallecimientos más que en el ejercicio precedente.

Aunque el saldo vegetativo es muy negativo, el hecho de que aumente la natalidad es un dato muy positivo para una provincia como Zamora.