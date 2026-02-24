UPL denuncia el deterioro de la carretera Zamora-Villalpando

Ante lo que consideran un estado pésimo del firme, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han reclamado a la Junta, como administración competente, que lleve a cabo la reparación de la carretera CL-612 entre Zamora y Villalpando, al considerar que presenta un deterioro acusado que debe subsanarse.

En este aspecto, desde UPL advierten que este tramo muestra un firme degradado, irregularidades y zonas con baches, una situación que afecta a la seguridad vial y obliga a extremar la precaución en la conducción. "Se trata de una carretera utilizada de forma habitual por conductores particulares, transporte vinculado al medio rural y desplazamientos por motivos laborales, por lo que su estado repercute directamente en la movilidad diaria", apuntan.

Asimismo, desde Unión del Pueblo Leonés recuerdan que en Villalpando esta vía enlaza con la A-6, lo que refuerza su papel como conexión habitual dentro de la red viaria de la zona. Por ello, consideran que mantener en condiciones adecuadas la CL-612 entre Zamora y Villalpando es "una cuestión básica" de conservación, no un planteamiento excepcional.

Por ello, la formación leonesista insiste en que el mantenimiento de las carreteras autonómicas debe ser continuo para evitar que el deterioro avance hasta requerir intervenciones más costosas, y subraya que "en territorios de carácter rural la calidad de las infraestructuras viarias influye de forma directa en la seguridad, la actividad económica y la calidad de vida".

De este modo, UPL solicita a la Junta como administración titular de la vía, que ejecute la rehabilitación del firme de la CL-612 entre Zamora y Villalpando, así como la revisión de la señalización y de los elementos de seguridad vial y un mantenimiento periódico, que evite un nuevo deterioro progresivo.

Y es que, desde Unión del Pueblo Leonés recuerdan que esta actuación se debe enmarcar dentro de la gestión ordinaria de la red autonómica de carreteras y resulta necesaria para garantizar unas condiciones de circulación adecuadas en una vía especialmente utilizada, y advierten de que, de no tomarse medidas antes de la constitución de las nuevas Cortes autonómicas, UPL registrará iniciativas parlamentarias para reclamar la reparación de esta vía que une Villalpando con Zamora.