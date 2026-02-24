Actos sociales
Treinta años del "adiós" al colegio San Vicente de Paúl de Zamora
La promoción de nacidos en 1982 del colegio San Vicente de Paúl, conocido popularmente como "El Patronato", se ha reunido en camadería para celebrar el treinta aniversario de su adiós a las aulas del antiguo centro educativo situado junto a la ermita de los Remedios.
A la comida de confraternización que tuvo lugar el pasado fin de semana no solo asistió buena parte del alumnado que hace ahora tres décadas puso fin a su etapa escolar en ese colegio, sino que tampoco quisieron perderse la celebración algunos de los profesores que entonces les dieron clase.
Unos y otros tuvieron tiempo de revivir anécdotas del pasado y brindar por los viejos tiempos.
- La moda viral de los 'therian' llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Medio centenar de jubilados zamoranos, 'tirados' durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
- Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- Zamora sabe a pincho moruno: estos son los mejores sitios donde degustarlos
- La mina de un pueblo de Zamora reconvertida a ruta turística