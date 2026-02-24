Treinta años del "adiós" al colegio San Vicente de Paúl de Zamora

La promoción de nacidos en 1982 del colegio San Vicente de Paúl, conocido popularmente como "El Patronato", se ha reunido en camadería para celebrar el treinta aniversario de su adiós a las aulas del antiguo centro educativo situado junto a la ermita de los Remedios.

A la comida de confraternización que tuvo lugar el pasado fin de semana no solo asistió buena parte del alumnado que hace ahora tres décadas puso fin a su etapa escolar en ese colegio, sino que tampoco quisieron perderse la celebración algunos de los profesores que entonces les dieron clase.

Unos y otros tuvieron tiempo de revivir anécdotas del pasado y brindar por los viejos tiempos.