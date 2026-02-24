El PSOE apuesta por una residencia universitaria y nuevos másteres para fortalecer el Campus Viriato

La candidatura del PSOE Zamora a las Cortes de Castilla y León mantuvo un encuentro de trabajo en el Campus Viriato con el director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, Higinio Ramos. Los socialistas trasladaron sus propuestas prioritarias como la de impulsar una nueva residencia universitaria vinculada a la Universidad de Salamanca en las instalaciones del campus o en su entorno.

A juicio de la candidatura socialista, esta medida permitiría atraer a más estudiantes y reforzar la vida universitaria en la ciudad.

Asimismo, defendieron la necesidad de que la Junta de Castilla y León apoye la implantación de nuevos másteres habilitantes en el campus zamorano, evitando que los estudiantes de grado tengan que desplazarse a otras ciudades para completar su formación.

«De este modo se podrían fijar muchos más estudiantes en Zamora y fortalecer nuestro campus universitario», pronunció Iñaki Gómez.

El PSOE Zamora subrayó que el Campus Viriato es un foco estratégico de atracción de talento y debe convertirse también en un polo de desarrollo empresarial e investigador, por lo que "cuando los socialistas lleguen a la Junta habrá un apoyo más decidido y sin excusas", expusieron.

Por último, la candidatura socialista reiteró su "compromiso de seguir trabajando para que el Campus Viriato gane peso, recursos y oportunidades, tanto para la ciudad como para el conjunto de la provincia".