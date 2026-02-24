La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical

Las secciones de jubilados y pensionistas de CC OO y UGT han iniciado una campaña conjunta de recogida de firmas para mantener abierta la residencia pública de mayores de Los Tres Árboles, frente a las pretensiones de la Junta de Castilla y León de que deje de dar el servicio actual de centro residencial para todo tipo de mayores y cederlas a Asprosub para una residencia exclusivamente para personas con discapacidad intelectual.

Los sindicatos recogerán firmas dos días a la semana durante cuatro semanas en Zamora y también extenderán su petición a otras localidades de la provincia.

Uno de los primeros en firmar este martes en la mesa informativa instalada en la calle Santa Clara ha sido el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. El regidor zamorano ha hecho además una propuesta salomónica entre la pretensión de la Junta y la petición ciudadana para mantener el uso actual de ese residencia pública cuando en verano entre en funcionamiento la nueva que se construye junto al CIFP Ciudad de Zamora.

Guarido ha afirmado que cerrar la residencia de Los Tres Árboles le parece "una auténtica locura", ya que Zamora necesita residencias públicas, "igual que, a lo mejor, en Madrid, en proporción, se necesitan más escuelas de Educación Infantil, cada territorio tiene sus peculiaridades y aquí somos un territorio con población envejecida". Frente a la propuesta de la Junta, ha planteado, de forma salomónica, que dos tercios de Los Tres Árboles mantengan el uso residencial y el otro tercio se destine a residencia de Asprosub, instalaciones para otros colectivos como Feafes o a centro de día.