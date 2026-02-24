Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión provisional sin fianza en Peleas de AbajoSanabria recupere el AVE de la mañanaDía de la provincia en Zamora: lugar y fechaAlerta meteorológica en Castilla y León por polvo en el aireOpiniones sobre la prohibición de las redes sociales a menores
instagramlinkedin

Residencia de mayores

La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical

El alcalde de Zamora plantea que dos tercios del centro público sigan dando el servicio actual

El alcalde firma la propuesta de CC OO y UGT para mantener el uso de la residencia de Los Tres Árboles. | VÍCTOR GARRIDO

El alcalde firma la propuesta de CC OO y UGT para mantener el uso de la residencia de Los Tres Árboles. | VÍCTOR GARRIDO

Alberto Ferreras

Las secciones de jubilados y pensionistas de CC OO y UGT han iniciado una campaña conjunta de recogida de firmas para mantener abierta la residencia pública de mayores de Los Tres Árboles, frente a las pretensiones de la Junta de Castilla y León de que deje de dar el servicio actual de centro residencial para todo tipo de mayores y cederlas a Asprosub para una residencia exclusivamente para personas con discapacidad intelectual.

Los sindicatos recogerán firmas dos días a la semana durante cuatro semanas en Zamora y también extenderán su petición a otras localidades de la provincia.

Uno de los primeros en firmar este martes en la mesa informativa instalada en la calle Santa Clara ha sido el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. El regidor zamorano ha hecho además una propuesta salomónica entre la pretensión de la Junta y la petición ciudadana para mantener el uso actual de ese residencia pública cuando en verano entre en funcionamiento la nueva que se construye junto al CIFP Ciudad de Zamora.

Noticias relacionadas y más

Guarido ha afirmado que cerrar la residencia de Los Tres Árboles le parece "una auténtica locura", ya que Zamora necesita residencias públicas, "igual que, a lo mejor, en Madrid, en proporción, se necesitan más escuelas de Educación Infantil, cada territorio tiene sus peculiaridades y aquí somos un territorio con población envejecida". Frente a la propuesta de la Junta, ha planteado, de forma salomónica, que dos tercios de Los Tres Árboles mantengan el uso residencial y el otro tercio se destine a residencia de Asprosub, instalaciones para otros colectivos como Feafes o a centro de día.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents