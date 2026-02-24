Príncipe de Asturias, Amargura, la avenida de Galicia o Pablo Morillo... calles cerradas al tráfico por obras, ¿quién las hace y por qué? El alcalde de Zamora lo explica

La ciudad se ha despertado este martes con varias calles de la zona centro y de las vías de más tráfico de Zamora cortadas al paso de vehículos al confluir diferentes obras. La avenida Príncipe de Asturias, la calle Amargura, Pablo Morillo o la avenida de Galicia han permanecido sin circulación de vehículos en algunos tramos.

Ante tanta obra, entre la ciudadanía surge la pregunta de por qué tantos trabajos y la sensación de que se vuelve a intervenir donde hace no mucho tiempo también se realizaron trabajos en la vía pública.

Por ello, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha salido al paso para explicar quién hace cada una de las zanjas abiertas y de los trabajos de asfaltado que se acometen y por qué confluyen en estos momentos tantas a la vez.

Obras en la avenida de Galicia. / Víctor Garrido

Guarido ha indicado a preguntas de este diario que los trabajos de asfaltado se llevan a cabo en condiciones climatológicas como las actuales "ni con mucho calor ni con mucho frío es una temperatura ideal". Por ello, esos trabajos se han adelantado unos días en la avenida de Galicia, que es una obra de humanización que "depende del Estado", ha aclarado el regidor municipal. También se asfalta este martes el tramo de la avenida Príncipe de Asturias más cercano a la plaza de la Marina y, junto a él, el de la calle Amargura.

En ese caso, los trabajos son por cuenta de la empresa que ejecuta las obras de la red de calor, una infraestructura de eficiencia energética impulsada por la inicialmente privada pero que "evidentemente tiene licencia municipal", ha precisado Guarido, que ha recordado que era una obligación de la empresa que, después de hacer la zanja para meter la tubería de la red de calor acometiera obligatoriamente los trabajos de fresado y asfaltado.

Quien abre zanja, repone

"Ellos han estropeado la calzada como empresa privada y la tienen que reponer tal y como estaba", ha explicado.

Trabajos en la calle Amargura. / Víctor Garrido

En cuanto a la calle Pablo Morillo, en ella confluyen dos obras distintas que se han acometido en las últimas semanas. Por una parte, se ha metido la red de calor y por otra se ha llevado a cabo una renovación de la red de abastecimiento para eliminar las antiguas tuberías de fibrocemento.

En este caso, una vez que concluyan los trabajos también habrá que asfaltar de nuevo para dejar la calzada en su estado original y al ser la empresa de la red de calor la primera en abrir la zanja será la que reponga el asfaltado a su estado original. "Todo el mundo se piensa que son del Ayuntamiento, y no", ha advertido finalmente Guarido sobre las obras que confluyen en calles de gran afluencia de vehículos.