"Las personas mayores quieren envejecer en su domicilio y eso plantea un reto": el futuro de los cuidados, a examen en Zamora

"Las personas mayores quieren envejecer en su domicilio y eso plantea un reto para los profesionales, pero también para toda la comunidad sociosanitaria y para las instituciones". Esta es la premisa de la que partirá Ángeles García Antón, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), en su ponencia que abrirá la jornada en La Alhóndiga de Zamora el miércoles 25 de febrero a las 12.00 horas.

Espacio de debate centrado en los cuidados en el momento actual y en el apoyo a las personas cuidadoras. En el mismo, participarán Mª José Martín Fernández, trabajadora social especializada y coordinadora de programas de la SEGG; Eva Mª Sanz Peces, enfermera especialista familiar y comunitaria; y Guzmán Tamame González, médico geriatra.

El evento servirá también para presentar la undécima edición del Curso Online Gratuito para Cuidadores de personas mayores en situación de dependencia. Iniciativa que ha formado en su historia a más de 100.000 personas con el fin de mejorar la capacitación y el acompañamiento de quienes desempeñan labores esenciales de cuidado.

"Desde el rigor científico, con lenguaje sencillo y claro, el curso ayuda a dar seguridad para lograr la calidad y continuidad en los cuidados, descubriendo también las señales de alerta que, a veces, pueden aparecer en el cuidador por sobrecarga de cuidados, además de informar de apoyos y ayudas a su alcance, entre otros temas", comenta García Antón, coordinadora y autora de la formación.

La asistencia al evento, organizado por la Diputación de Zamora, en colaboración con la SEGG y el Ayuntamiento de Zamora, es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado del salón de actos. Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar capacidad. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización o solicitar información en el correo electrónico segg@segg.es y en los teléfonos 914 11 17 07 y 677 20 96 50. Los asistentes recibirán certificado acreditativo de participación.