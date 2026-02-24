Parques de energía renovable en Zamora: se montan unos sobre otros

La Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León ha otorgado autorización para la construcción de la planta fotovoltaica Santico III y sus líneas de evacuación en Cabañas de Sayago, Peñausende, Mayalde y Santiz (esta última, una localidad de Salamanca). Hasta aquí lo habitual, el pan nuestro de cada día de la instalación de plantas de energías renovables en Zamora.

Pero es que en este caso la oposición a esta instalación no viene de la mano de los vecinos, los ecologistas o de Patrimonio, sino de las propias empresas que tienen proyectos de parques solares similares en el entorno que ya se montan unos sobre otros, se solapan, se cruzan líneas de evacuación o invaden caminos de acceso.

La Planta la promueve Progresión Dinámica y cuenta con una planta fotovoltaica, la mencionada Santico III ubicada en el término de Cabañas de Sayago, con sus infraestructuras asociadas en el resto de localidades.

Sin embargo, otra empresa, Energías Ambientales de Salamanca, alegó que lo solicitado por esa empresa "tiene afección con otros proyectos de su propiedad que están en tramitación", en concreto, admitidos al trámite de autorización administrativa previa. Dice además que una de las líneas eléctricas proyectadas por afecta al camino ya construido de acceso a la subestación Teso Santo y que podría haber paralelismos y cruzamientos de las líneas de alta tensión. Pide, por tanto, a Progresión Dinámica alternativas para que su proyecto no afecte al de Energías Ambientales de Salamanca.

Progresión Dinámica, por su parte, asegura que su proyecto está más avanzado que el de los parques eólicos El Carrascal, Cabeza de Hierro y Peña Roya, por lo que debe ser Energías Ambientales de Salamanca la que se cuide de que sus proyectos no afecten al de la planta Santico III. Respecto a posibles afecciones a camino y líneas de alta tensión se compromete a hablar con la otra compañía.

Hubo una segunda empresa que presentó alegaciones, Parque Eólico Teso Santo, que también encuentra cruzamientos y paralelismos entre líneas soterradas de Progresión Dinámica con las suyas. Explica también que si Santico III quiere enganchar a la subestación de Teso Santo debe disponer de un acuerdo con el titular de la instalación.

Progresión Dinámica, en su respuesta, promete cumplir la normativa y argumenta que el acuerdo con Parque Eólico Teso Santo existe y se firmó el 27 de octubre de 2023.

Las renovables pueden expropiar terrenos

Hay una tercera alegación de una particular de Santiz a la que se van a expropiar los terrenos y que denuncia falta de información, de utilidad pública o de interés social e irregularidades en el procedimiento, además de vulneración de la propiedad privada, y la existencia de alternativas menos perjudiciales.

En este caso Progresión Dinámica explica que se intentó llegar a un acuerdo con esta propietaria antes de recurrir a la vía de la expropiación e incluso se le envió un burofax en ese sentido. Le recuerda además que "las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables tienen la consideración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa" y que tanto la ubicación de la planta como el trazado de las líneas de evacuación son los más idóneos desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por Progresión Dinámica, S.L., consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica denominada «Santico III», con una superficie vallada de 39,42 hectáreas, una potencia pico de 30,576 megavatios y una potencia nominal de inversores de 25 megavatios, así como sus infraestructuras asociadas de evacuación (línea de 30 kilovoltios, subestación «Los Santicos», línea subterránea de evacuación de 220 kV, ampliación subestación «Teso Santo-Santico» e interconexión con la subestación «Teso Santo».

La instalación estará compuesta por 47.040 módulos fotovoltaicas, montados sobre estructura fija anclada al terreno. Todo ello hace que la instalación tenga una potencia pico total de 30,576 megavatios y una potencia nominal de inversores de 25 MW. La planta solar contará con 8 inversores y 8 centros de transformación de 3,125 MVA.

Las parcelas colindan con la carretera ZA-305, que coincide con la vía pecuaria «Vereda de Ledesma».

17 plantas fotovoltaicas en un radio de 15 kilómetros

En el estudio de impacto ambiental se incluye un estudio de los posibles efectos sinérgicos y acumulativos: Si se tienen en cuenta las infraestructuras energéticas que evacúan al nudo «Santiz 220 kilovoltios» se encuentran cuatro plantas solares fotovoltaicas y cuatro parques eólicos, todos ellos autorizados y en explotación en la provincia de Salamanca, y a ellos se sumarían las tres plantas solares fotovoltaicas proyectadas en la provincia de Zamora, denominadas «Santico I», «Santico II» y «Santico III», que están siendo evaluadas ambientalmente. Debido a los 16,8 kilómetros de distancia existente entre estas tres plantas fotovoltaicas y la subestación «Santiz 220 kV», para algunos de los factores ambientales analizados no se producirán efectos sinérgicos entre las plantas proyectadas y el resto de las infraestructuras del nudo.

Del mismo modo, en las proximidades de estas tres plantas fotovoltaicas existen otras infraestructuras energéticas que, aún no evacuando al Nudo «Santiz 220 kV», se localizan lo suficientemente próximas como para generar efectos acumulativos o sinérgicos, por lo que han sido consideradas en el estudio de sinergias presentado. Estas instalaciones son otras diecisiete plantas fotovoltaicas de pequeño tamaño en un radio de 15 kilómetros en torno a las plantas fotovoltaicas «Santico I», «Santico II» y «Santico III».

En cuanto a la ocupación de terrenos, el total de superficie ocupada por el vallado de las tres plantas será de 137,9 hectáreas, una poligonal de unos 2,5 kilómetros de longitud y aproximadamente 500 metros de anchura en paralelo a la carretera. La potencia de las tres plantas será de 90 megavatios.

El estudio ambiental constata que estas plantas tendrán incidencia sobre el paisaje, aunque se consideran compatibles.