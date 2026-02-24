Óscar Ramajo denuncia en el Congreso el impacto de la falta de Presupuestos en las Comunidades Autónomas

El diputado nacional por Zamora, Óscar Ramajo, del Partido Popular, ha defendido una moción centrada en el impacto que la falta de Presupuestos Generales del Estado está teniendo en la financiación de infraestructuras y servicios públicos de las Comunidades Autónomas. Durante su intervención, el parlamentario zamorano advirtió de que la ausencia de nuevas cuentas estatales genera incertidumbre económica y dificulta la planificación de inversiones estratégicas en los territorios.

Ramajo sostuvo que la prórroga presupuestaria limita la capacidad de las comunidades para desarrollar proyectos esenciales, especialmente en materia de infraestructuras, transporte, sanidad y educación. Según argumentó, la falta de actualización de las partidas impide ajustar la financiación a la realidad actual, marcada por el incremento de costes y las necesidades crecientes de los servicios públicos.

En su exposición, el diputado incidió en que los presupuestos constituyen una herramienta clave para garantizar estabilidad institucional y certidumbre financiera. A su juicio, sin unas nuevas cuentas públicas resulta complejo impulsar nuevas inversiones, licitar obras o reforzar servicios básicos que dependen en gran medida de la transferencia de fondos estatales.

Impacto en los territorios

Puso el foco en las provincias con menor densidad de población, como Zamora, donde la inversión pública juega un papel determinante en la cohesión territorial y en la lucha contra la despoblación. En este sentido, defendió que la falta de presupuestos actualizados puede retrasar proyectos comprometidos y frenar iniciativas vinculadas al desarrollo económico y a la mejora de infraestructuras viarias y ferroviarias.

Ramajo subrayó que la financiación autonómica debe garantizar el correcto funcionamiento de servicios esenciales, evitando desigualdades entre territorios. Asimismo, reclamó mayor previsibilidad en la llegada de fondos para que las administraciones regionales puedan planificar con eficacia y no dependan de decisiones puntuales o de mecanismos extraordinarios.

Desde el Partido Popular consideran que la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado permitiría reforzar la estabilidad económica y ofrecer seguridad tanto a las administraciones como a los ciudadanos. La moción defendida por el diputado busca, según explicó, instar al Gobierno a priorizar la elaboración y aprobación de unas cuentas que respondan a las necesidades actuales del país.