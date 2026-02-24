Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día de la provincia en Zamora: lugar y fechaOpiniones sobre la prohibición de las redes sociales a menoresDetenido en Zamora por posesión de pornografía infantilCierra el bar de un pueblo de ZamoraAlerta meteorológica en Castilla y León por polvo en el aire
instagramlinkedin

Nuevo mural homenaje a la mujer en este barrio de Zamora

La pintura "¡Qué grandes mujeres de Zamora!" ha sido propuesta por la asociación de Águedas

Nuevo mural en Zamora homenaje a las mujeres.

Nuevo mural en Zamora homenaje a las mujeres. / Cedida

Leticia Galende

Mercedes Rodríguez es la autora del dibujo que ilustrará un nuevo mural de la ciudad de Zamora. Laura Merayo es la encargada de plasmarlo en la pared de uno de los edificios de la calle del Bolón.

Llamativo mural que se ha realizado a propuesta de las Águedas de San José Obrero como homenaje a la mujer en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"La piragüista representa nuestra fuerza y participación deportiva, una cofrade formando parte de una cofradía tradicionalmente masculina, una abuela vendimiadora con su nieta representando el cambio generacional, una águeda dando valor desde siempre a la mujer, una chica escuchando música representando la libertad de la juventud y el futuro, la hilandera representando la lucha por el acceso de la mujer al mundo laboral y a la izquierda Doña Urraca, nuestra heroína Zamorana", explica la autora, Mercedes Rodríguez.

Noticias relacionadas y más

Imagen de cómo quedará el uevo mural en Zamora homenaje a las mujeres.

Imagen de cómo quedará el uevo mural en Zamora homenaje a las mujeres. / Cedida

Nueva parada para admirar arte urbano en el recorrido por la ruta muralista que impulsa el Ayuntamiento de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents