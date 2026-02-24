Nuevo mural homenaje a la mujer en este barrio de Zamora

Mercedes Rodríguez es la autora del dibujo que ilustrará un nuevo mural de la ciudad de Zamora. Laura Merayo es la encargada de plasmarlo en la pared de uno de los edificios de la calle del Bolón.

Llamativo mural que se ha realizado a propuesta de las Águedas de San José Obrero como homenaje a la mujer en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"La piragüista representa nuestra fuerza y participación deportiva, una cofrade formando parte de una cofradía tradicionalmente masculina, una abuela vendimiadora con su nieta representando el cambio generacional, una águeda dando valor desde siempre a la mujer, una chica escuchando música representando la libertad de la juventud y el futuro, la hilandera representando la lucha por el acceso de la mujer al mundo laboral y a la izquierda Doña Urraca, nuestra heroína Zamorana", explica la autora, Mercedes Rodríguez.

Imagen de cómo quedará el uevo mural en Zamora homenaje a las mujeres. / Cedida

Nueva parada para admirar arte urbano en el recorrido por la ruta muralista que impulsa el Ayuntamiento de Zamora.