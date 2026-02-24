Leticia García relaciona el "sufrimiento" de los autónomos de Zamora con las políticas fiscales y la burocracia del Gobierno socialista

"Nuestros autónomos están sufriendo lo indecible con las políticas fiscales y la burocracia del Gobierno socialista que lidera Pedro Sánchez. Frente a ello, nuestro compromiso es claro: menos impuestos y más empleo. Menos burocracia y más apoyo", ha expresado la cabeza de lista del Partido Popular, Leticia García.

"Zamora necesita políticas que den estabilidad, reduzcan la presión fiscal y eliminen la burocracia que ahoga a quienes generan riqueza, prestando especial atención al colectivo de autónomos, cuyo protagonismo es indiscutible en la provincia", ha añadido en un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora para analizar la situación del tejido productivo de la provincia y presentar las propuestas económicas de la candidatura encabezada por Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

La candidata subrayó que Zamora es la provincia con mayor porcentaje de autónomos sobre el total de afiliados a la Seguridad Social de todo el país. Según los últimos datos, la provincia cerró 2025 con 15.565 autónomos, lo que representa más del 25% del total de afiliados, ocho puntos por encima de la media nacional.

La candidata puso en valor las medidas puestas en marcha por el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, como la Tarifa Cero, el programa Relevacyl, los incentivos al emprendimiento y fomento del empleo, así como iniciativas de modernización e innovación.

Entre las principales propuestas del Partido Popular ha destacado la fiscalidad "Impuestos Cero" en el medio rural; ampliación del programa de relevo generacional, reduciendo los impuestos asociados a la transmisión de negocios y extendiéndolo a actividades agrícolas y ganaderas; Bono Cuota Autónomos de 300 euros para compensar las subidas estatales; simplificación administrativa y puesta en marcha de la Ley del Mercado Abierto para reducir a la mitad los tiempos de tramitación; y nuevas líneas de financiación para empresas que inviertan en empleo, formación e innovación.

Durante la reunión, también se repasaron proyectos estratégicos en la provincia, como el desarrollo de nuevo suelo industrial en el Polígono de Monfarracinos; el Hub tecnológico de La Aldehuela y Zamora Futurelab; el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos y el Plan de la Raya; y PTF de Benavente con el Polígono Industrial Puerta del Noroeste.

García ha recordado que durante la Legislatura que ahora finaliza, el Gobierno Autonómico del Partido Popular ha destinado a Zamora más de 76 millones de euros en industria, comercio y empleo, más de 27 millones para inversiones en industrias agroalimentarias, y ha impulsado 117 proyectos a través del programa LEADER, movilizando una inversión de más de 20 millones y contribuyendo a la creación o mantenimiento de medio millar de empleos.

"El Partido Popular es el partido que defiende a los autónomos, protege a las empresas, apuesta por el empleo estable y cree en el talento, la capacidad y el futuro de la provincia", ha concluido García.