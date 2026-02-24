La Junta distribuye en Zamora las tablets para los representante de la Administración en las mesas electorales
La Consejería de Presidencia se encarga este año del desarrollo de la jornada electoral
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha procedido al reparto de las 368 tablets que manejarán los representantes de la Administración en las distintas mesas electorales de la provincia de Zamora, cara a los comicios del 15 de marzo. El vestíbulo de la Delegación ha organizado distintos puestos de distribución de las tablets, con la documentación correspondiente con el fin de organizar por localidades el reparto y hacerlo más ágil.
Al ser elecciones autonómicas las únicas que se convocan, toda la organización y logística relacionada con la jornada electoral se articula desde la Consejería de la Presidencia y en Zamora lo ejecuta la Delegación Territorial.
Con las tablets los representantes de la Administración pueden facilitar los datos de participación y recuento de forma inmediata, independientemente que el resultado final y definitivo del escrutinio se lleve a cabo días después en las juntas electorales con las actas de cada una de las mesas.
