Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales: el Campus Viriato abre sus puertas para estudiantes y público general

La Escuela Politécnica Superior organiza la segunda edición de unas jornadas dirigidas a estudiantes de Bachillerato

EXPOSICION MATERIALES ESCUELA POLITECNICA.

EXPOSICION MATERIALES ESCUELA POLITECNICA.

B. Blanco García

B. Blanco García

Las salidas profesionales de la Ingeniería de Materiales, las asignaturas que se imparten o su proyección profesional son algunos de los temas que se tratarán en la segunda edición de las Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales, que tendrán lugar del 3 al 5 de marzo en el salón de actos del Campus Viriato.

Una exposición sobre materiales en el hall de la Politécnica.

Una exposición sobre materiales en el hall de la Politécnica.

Estas jornadas están dirigidas, especialmente, a alumnos de Secundaria, para mostrarles un grado en auge que se puede estudiar en el campus zamorano, aunque también son bienvenidos colegios y público en general interesado en esta ingeniería. Durante estos tres días, conocerán, además de estos estudios superiores y sus salidas profesionales, los proyectos de investigación que se están desarrollando en la Politécnica en diferentes departamentos vinculados con la Ingeniería de Materiales.

Conferencias y talleres educativos

El primer día se podrá escuchar la conferencia "La aventura de los coloides", a cargo de Rodrigo Moreno, presidente de la Sociedad Española de Materiales (Sociemat), quien actualmente dirige el Instituto de Cerámica y Vidrio de Madrid.

Por su parte, José Carlos Rebollo impartirá un taller educativo titulado "Los materiales en las distancias cortas".

Amparo Borrell Tomás, de la Universidad Politécnica de Valencia, será la invitada del miércoles, con su charla "Sintetización no convencional de cerámicas", y el último día se dedicará a ver las salidas profesionales en diferentes sectores, para finalizar con la presentación de los grupos de investigación y programas de doctorado de la escuela.

