Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026

"El Día de la Provincia tenía que ser en la provincia, no en la capital". Con esta premisa, el Equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora, liderado por Javier Faúndez, ha ido rotando por distintas comarcas la celebración. El fin hacer partícipe a la ciudadanía de una jornada que no solo quiere quedarse en un acto institucional, sino que busca ser un día festivo para todos los zamoranos.

De este modo, en el año 2024, le tocó el turno a Fuentelapeña, en la comarca de La Guareña, y en 2025, Villlarín de Campos, fue la localidad anfitriona. "A lo largo de todos estos años hemos ido rotando por diferentes localidades de la provincia que tuviesen una cierta logística, pertenecientes a distintas comarcas" detalló el dirigente.

Con esta idea, este año 2026, se ha optado por Moraleja del Vino como sede. La fecha escogida, el sábado 13 de junio.

Zamora. Presentación Día de la Provincia y los Premios Tierras de Zamora 2026 / Alba Prieto / LZA

Aunque más adelante, se darán a conocer más detalles, el presidente de la Diputación ha avanzado que el Día de la Provincia se dividirá en tres partes. La primera, el acto institucional, en el que se darán los premios Tierras de Zamora. Después, el almuerzo de convivencia, y finalmente, una tercera parte con actividades más lúdicas de tarde y de noche.

"Un homenaje, no sólo a los propios vecinos de Moraleja, que además albergan este acto tan importante para la institución provincial, sino para todos aquellos zamoranos que quieran ir a disfrutar de todas las actividades que va a programar la Diputación a lo largo de ese día", expresó Faúndez.

XIII Premios Tierras de Zamora

Hasta el 29 de abril a las 14.00 horas, se podrán presentar las candidaturas a los Premios Tierras de Zamora que cumplirán 13 ediciones. "Un reconocimiento de la sociedad civil", subrayó el presidente de la Diputación, que se dividen en varias categorías: mejor proyecto empresarial, solidaridad, patrimonio cultural, trayectoria deportiva y embajador de Zamora.

Las candidaturas las pueden presentar instituciones públicas o privadas y personas físicas una vez se publiquen las bases mañana miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

El 4 de mayo se darán a conocer los premios tras la deliberación del jurado que está presidido por Víctior López de la Parte, vicepresidente primero de la institución provincial. Además, estará conformado por el director de la Cátedra de Despoblación, Vinculación y Desarrollo de la UNED, Juan Andrés Blanco; el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira; el presidente de laCEOE-Cepyme Chema Esbec, José María Esbec; el director de Caja Rural, Cipriano García;la presidenta de la Asociación de Prensa Zamorana, Susana Arizaga; y la presidenta de la Asociación Zamorana del Sáhara, Inés Prieto.

Localidad anfititiona

El alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, agradeció el "honor" de poder albergar "un día tan especial" en su pueblo.

Víctor López de la Parte, Javier Faúndez y Roberto Álvarez. / Alba Prieto / LZA

"Un acto que sin duda será todo un éxito, tal y como viene siendo costumbre", añadió.

Por último, ánimo a vecinos y a todos los zamoranos a acercarse hasta Moraleja del Vino el sábado 13 de junio a disfrutar de la jornada.