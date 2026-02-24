Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día de la provincia en Zamora: lugar y fechaOpiniones sobre la prohibición de las redes sociales a menoresDetenido en Zamora por posesión de pornografía infantilCierra el bar de un pueblo de ZamoraAlerta meteorológica en Castilla y León por polvo en el aire
instagramlinkedin

Faúndez sobre el tren lanzadera a Sanabria: "Los mismos que lo van a resolver han sido los que han creado el problema"

"El daño ya se hizo cuando el ministerio con una decisión política, arbitraria, torpe y fuera de contexto privó a una comarca de algo que ya tenía", lamenta el presidente de la Diputación

Manifestación en defensa de la recuperación de las paradas del AVE en Sanabria.

Manifestación en defensa de la recuperación de las paradas del AVE en Sanabria. / ARACELI SAAVEDRA / LZA

Leticia Galende

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha dado su opinión sobre la propuesta que ayer confirmaba el diputado nacional y secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, de dotar con una nueva frecuencia del AVE con parada en Sanabria a primera hora de la mañana para enlazar con la ciudad de Zamora, en sustitución de la suprimida el pasado mes de junio.

Medida que está a la espera de disponer de un tren para ese nuevo servicio ferroviario, ya que el "problema" es encontrar un convoy ferroviario para prestar ese nuevo servicio, señalaba ayer Fagúndez.

"Esa fue una de las propuestas que nos hizo el presidente de Renfe en su día, cuando tuvimos la reunión", ha indicado el dirigente de la institución provincial. Propuesta que estaba condicionada a la reparación de algún tren retirado.

No obstante, Faúndez ha recordado que hay que pensar también en otras zonas afectadas por la supresión de paradas como A Gudiña, además de usuarios que "cogen el tren de Zamora y que tienen que ir a Madrid".

Noticias relacionadas y más

Asimismo, ha subrayado que "el daño ya se hizo cuando el ministerio con una decisión política, arbitraria, torpe, fuera de contexto y privó a una comarca de algo que ya tenía". Por ello, ha comentado que "si se resuelve, bienvenido sea", pero nadie debería sacar pecho por resolverlo, "porque los mismos que lo van a resolver han sido los que han creado el problema previamente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents