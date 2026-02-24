Faúndez sobre el tren lanzadera a Sanabria: "Los mismos que lo van a resolver han sido los que han creado el problema"

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha dado su opinión sobre la propuesta que ayer confirmaba el diputado nacional y secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, de dotar con una nueva frecuencia del AVE con parada en Sanabria a primera hora de la mañana para enlazar con la ciudad de Zamora, en sustitución de la suprimida el pasado mes de junio.

Medida que está a la espera de disponer de un tren para ese nuevo servicio ferroviario, ya que el "problema" es encontrar un convoy ferroviario para prestar ese nuevo servicio, señalaba ayer Fagúndez.

"Esa fue una de las propuestas que nos hizo el presidente de Renfe en su día, cuando tuvimos la reunión", ha indicado el dirigente de la institución provincial. Propuesta que estaba condicionada a la reparación de algún tren retirado.

No obstante, Faúndez ha recordado que hay que pensar también en otras zonas afectadas por la supresión de paradas como A Gudiña, además de usuarios que "cogen el tren de Zamora y que tienen que ir a Madrid".

Asimismo, ha subrayado que "el daño ya se hizo cuando el ministerio con una decisión política, arbitraria, torpe, fuera de contexto y privó a una comarca de algo que ya tenía". Por ello, ha comentado que "si se resuelve, bienvenido sea", pero nadie debería sacar pecho por resolverlo, "porque los mismos que lo van a resolver han sido los que han creado el problema previamente".