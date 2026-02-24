Estados Unidos y la industria del español: claves del creciente interés por el idioma

El español ha ido ganando posiciones en las últimas décadas, colocándose como la segunda lengua más hablada en el mundo, después del inglés.

Y no solo se debe al atractivo de defenderse en un idioma que se utiliza en países de climas cálidos, ideales para unas vacaciones, sino que la política y la economía han jugado un papel muy importante en este creciente interés.

La catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, Rosa Ana Martín Vegas, habló de todo ello en la conferencia "Homogeneidad y diversidad del español en el mundo", dentro del programa de la Universidad de la Experiencia en Zamora (UNEX).

Un idioma homogéneo y diverso

La homogeneidad de este idioma se certifica en que hay muchas similitudes "entre el español que se habla en la península con las variedades de América", asegura la doctora en Filología. "Pero, al mismo tiempo, es muy diversa, porque mantiene una convivencia muy estrecha con lenguas indígenas y, en el caso de España, con el resto de lenguas cooficiales", detalla.

Rosa Ana Martín Vegas / Victor Garrido

Resta importancia a la diversidad de expresiones que existen entre el español de aquí y el que se habla en Argentina, Chile, Puerto Rico, México o Guatemala. "Lo fundamental del español en todos esos países es la sintaxis, y en el léxico coincidimos en un 90%. Nuestro español es más parecido a lo que ocurre entre el inglés británico, el estadounidense y el australiano", compara, asegurando que también ha crecido el respeto a las diferencias entre el español entre países. "Nadie dice que un puertorriqueño hable peor que un mexicano", afirma.

Expansión en alza

Sobre la expansión del español, Martín Vegas lo achaca a varios factores. "Existen muchísimos hablantes en Hispanoamérica, que, además, han emigrado masivamente a Estados Unidos, donde ha llegado a convertirse en la segunda lengua", apunta.

Un cambio en la población que interesa a los políticos. "Quieren el voto de los latinos, así que aprenden el idioma", razona, sumándole el hecho de que en Estados Unidos también residen muchos millonarios hispanos, con lo que razones políticas y económicas se entrecruzan para dar como resultado un creciente interés por el español. También es importante la expansión de empresas extranjeras en países de habla hispana.

Inversión de futuro

"Los estados también invierten mucho dinero para la expansión de las lenguas", asegura, en relación a instituciones como el Instituto Cervantes, desarrollando el concepto de "industria del español".

Cristo José de León presenta a Rosa Ana Martín Vegas / Victor Garrido

"Cualquier universidad tiene ya un máster de español para extranjeros", asegura.

Martín Vegas, además, insistió en que la lengua "es identidad, tan importante para los pueblos, la hablen mil personas o mil millones", subrayó.

Por ese motivo, apeló a su auditorio a respetar todas las lenguas, "incluso las de las minorías, porque no existen lenguas inferiores o superiores, para cada persona es su sistema de comunicación con el que se identifica", apreció.