"Es una cutre tapadera para tenerte controlado": los adolescentes de Zamora debaten sobre la prohibición de redes sociales

La propuesta del Gobierno se hizo pública hace unos días, y el debate social sigue abierto. Hablamos de la propuesta de ley que pretende prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, así como obligar a las plataformas a implantar medidas de verificación de edad "efectivas". Un anuncio político que está en boca de todos. Las redes sociales, primeras víctimas de esta posible ley, se han llenado de discursos en pro y en contra de esta medida, donde los mayores alzan sus espadas a favor de los más pequeños.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de España, a 1 de enero de 2025, se situó en 6.874.902 menores de 16 años censados. ¿Qué es lo que opinan los afectados reales de esta posible medida?

Cerca de 40 jóvenes zamoranos de entre 12 y 17 años han mostrado su opinión ante la situación, así como cuáles son las redes sociales que más utilizan. Una lista encabezada por WhatsApp (89,2%), seguida, en segundo lugar, de Instagram (70,3%) y, en tercero, de YouTube (62,2%), situándose este último incluso por encima de TikTok (59,5%).

El 32,4% de los encuestados han mostrado dudas sobre la prohibición de las redes sociales: "Podemos ver contenido peligroso que no es adecuado para nuestra edad, por lo que quizás la prohibición sí que está bien", explica uno de los menores.

Tras los datos recabados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se ha podido ver que el 48,6% de los jóvenes sondeados pasa en torno a una o dos horas al día en redes sociales. Una cifra que, en comparación con los datos recogidos en el último Informe de la Juventud en España, no son tan alarmantes. Este estudio del Ministerio de Juventud e Infancia indica que el 70% de los jóvenes de entre 15 y 34 años pasan cuatro horas o más al día en las redes sociales. Sin embargo, en el caso de los zamoranos preguntados, tan solo un 2,7% llega a pasar más de cuatro horas.

Varias adolescentes con sus teléfonos. | VÍCTOR GARRIDO

Además, es importante conocer las diferencias que existen en el consumo de las redes sociales dependiendo de la generación que esté detrás de ellas para entender cómo los más mayores ejercen su forma de emplearlas sobre los más pequeños. Y es que, no es lo mismo la función que le da alguien de la Generación X, que sobre todo consume noticias, que la de la Generación Z, que lo utiliza como motor de búsqueda, entretenimiento y autenticidad; o de la Generación Alpha, que sobre todo apuesta por el entretenimiento interactivo. De hecho, de los encuestados, la mitad destacan usar las redes sociales principalmente para "ver vídeos o entretenimiento" y el resto para "comunicarse".

Es entonces cuando llega la gran pregunta: ¿estarías de acuerdo con prohibir las redes sociales a menores de 16 años?

Y tras ella, las respuestas más inesperadas, donde un 32,4% señala que "depende" y el 10,8% que "sí". El principal motivo, según los jóvenes que apoyan esta medida, es que tienen acceso desde muy pequeños a contenido inadecuado para su edad.

Por otro lado, el 56,8% restante se opone a esta medida: "A mi parecer, la restricción de edad es una cutre tapadera para tenerte controlado en las redes sociales. Lo importante es lo que viene junto a la prohibición de la red, tu control y restricción de opinión", sentencia otro de los menores.

Un menor utiliza su móvil mientras su amigo le mira. | ALBA PRIETO

Ansiedad, tranquilidad, aburrimiento o aislamiento son algunas de las respuestas que han dado estos menores de edad ante la posible prohibición. El 54,1% considera que si esta medida llegase a ser efectiva en lo que más le afectaría sería en que "se sentirían más aburridos". Por otro lado, el 40,5% considera que las redes sociales no son un simple mecanismo de entretenimiento, sino también de comunicación por lo que llegarían a sentirse "aislados".

Sin embargo, no todas las respuestas tienen una perspectiva negativa, y es que el 29,7% cree que tendrían "más tiempo libre", el 21,6% que estaría "más tranquilo", y el restante 21,6% que no "notaría ningún cambio en su vida".

Estas respuestas hacen reflexionar sobre la importancia de las redes sociales en los más pequeños, y es que, aunque algunas se encuentran "dentro de lo esperado", la realidad es que otros muchos lo ven incluso como un acto de liberación, e incluso, como una medida necesaria: "Es una muy buena idea para que los niños menores de 16 años no veamos cosas inadecuadas. Además, creo que han cogido una buena edad"; "En general creo que es beneficiosa, menos por las aplicaciones como WhatsApp"; "Es buena idea porque no debemos ver cosas inadecuadas"; "Me parece muy bien"; "Que está bien para que los menores de 16 no se metan en problemas", sentencian algunos de ellos.

Jóvenes en grupo mirando sus teléfonos. | VÍCTOR GARRIDO

No obstante, la mayoría cree que lo más adecuado es buscar un punto intermedio, e incluso, que ellos están "siendo castigados" por los errores de otros: "Es un poco precipitada, pero no está mal pensada"; "Pagan justos por pecadores"; "Tal vez prohibir las redes a menores de 16 años nos ayude a vivir más la vida real"; "Puede ser positiva en algunos aspectos, pero en otros me parece innecesario"; "Si una persona da un mal uso a las redes sociales entiendo que se le prohiba su empleo, pero a la gente que las utiliza adecuadamente, no"; "Depende de cómo la implanten podría estar bien o mal"; "Que solo se regule el uso diario"; "Tal vez sea necesario poner límites, pero prohibirlas es absurdo"; "En vez de prohibir hay que educar", recalcan otros.

Parece que los menores de 16 años son muy pequeños como para tener ciertas libertades en lo que a las redes sociales se refiere, sin embargo, muchos demuestran su criterio y cómo, a diferencia de lo que muchos esperan, dan su visto bueno a la prohibición.

Parecen ser la generación que más se aleja de los blancos y los negros en busca de los grises, y con ello, son capaces de proponer alternativas ante la prohibición y asumen la necesidad de regulación. De esta forma, el 27% de los jóvenes encuestados de Zamora apuesta por establecer límites temporales en el uso de las redes, otro 27% más control parental, un 18,9% cree necesario que se incremente la educación digital en el colegio, y un 8,1% que se establezca una verificación real de la edad.