El Congreso de los Diputados vota "sí" a que Sanabria recupere el AVE de las mañanas

El Congreso de los Diputados ha apremiado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a mejorar las frecuencias ferroviarias de Sanabria y favorecer la accesibilidad laboral entre esa comarca y la capital zamorana.

La Proposición No de Ley (PNL) presentada por IU y defendida por su diputado del grupo Sumar Félix Alonso para recuperar las paradas del AVE de Sanabria, ha sido transaccionada por el grupo socialista y ha salido adelante con el apoyo de ambas formaciones. En la votación final de este martes en la Comisión de Transportes de la Cámara baja ha logrado 19 votos a favor, trece abstenciones y tres votos en contra.

El texto definitivo aprobado ha pedido que se impulse la mejora de servicios ferroviarios de la comarca y se garantice una oferta adecuada que atienda las necesidades movilidad de la comarca sanabresa, con criterios de eficiencia y de sostenibilidad del sistema estatal ferroviario

Defensa de la Proposición No de Ley en el Congreso. / Cedida

Igualmente, la PNL ha planteado promover con la Junta de Castilla y León la evaluación de nuevas Obligaciones de Servicio Público que permitan "atender adecuadamente las necesidades de movilidad recurrente, vertebración territorial y accesibilidad laboral entre Sanabria, Zamora, Medina del Campo, Segovia y Madrid.

Colaboración institucional

Otra de las propuestas reclamada por el Congreso es el impulso y la mejora de la intermodalidad en provincia de Zamora, para lo cual se deberá estudiar los ajustes necesarios para "optimizar enlaces y horarios, en beneficio de los usuarios".

También se requiere al Ministerio a impulsar la coordinación con la Junta de Castilla y León con el fin de fijar fórmulas de colaboración y cofinanciación de los servicios sujetos a Obligación de Servicio Público, como ocurre actualmente con la bonificación existente para los usuarios frecuentes. Igualmente, se apremia esa colaboración interinstitucional para mejorar la calidad del servicio para los usuarios del transporte ferroviario.

El Congreso ha pedido además seguir monitorizando la evolución de la demanda, la oferta de plazas, los tiempos de viaje y la distribución horaria, con el fin de mejorar la movilidad de los habitantes de Sanabria. También ha propuesto que se incrementen a dos las frecuencias de media distancia entre Puebla de Sanabria y Valladolid, frente a la única existente por cada sentido actualmente.