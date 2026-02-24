Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto

Que los pueblos se queden sin bar en el que socializar ocurre cada vez en más pequeñas localidades, pero lo que no es tan frecuente es que el único establecimiento hostelero del casco urbano tenga que cerrar tras 25 años de actividad por una orden municipal.

Es lo que ocurre, como consecuencia de un conflicto que enfrenta al propietario y el Ayuntamiento, en Manzanal de Arriba. Las discrepancias sobre la licencia de actividad de ese negocio han provocado el cierre del establecimiento hostelero desde principios de año y la querella criminal por supuesta prevaricación administrativa y falsedad en documento público interpuesta por el hostelero contra los responsables municipales, al considerar que ese cierre "incumple la ley", según ha informado el propietario, Julio Fernández.

El bar, que tenía licencia desde enero de 2001 y ha sido un referente y lugar de encuentro para otros anejos del municipio que no tienen ningún establecimiento púbico, está cerrado tras la decisión del Consistorio de aprovechar el cambio de titular para revocar la licencia. Julio Fernández ha considerado ilegal y una "venganza" la denegación de la licencia al informarse del cambio de titular mientras que el Ayuntamiento ha defendido esa decisión.

Exterior del bar. / Cedida

El dueño de ese bar que lleva el nombre de "El lobo feroz" ha iniciado por ello acciones contra el alcalde y el secretario del Ayuntamiento en una querella que ya ha sido admitida a trámite e instruye el Juzgado de Instancia de Puebla de Sanabria.

Coger las riendas para no perder el negocio hostelero

Julio Fernández ha explicado que aunque la primera licencia del bar se comenzó a tramitar en el año 2000 y el establecimiento funciona desde que se concedió en enero de 2001, con el cambio de titular solicitado en 2024 el Ayuntamiento comenzó a poner trabas.

Interior del establecimiento hostelero, una vez cerrado. / Cedida

El hostelero ha mostrado sus sospechas de que la actitud municipal se deba a una persecución en su contra por las denuncias que ha interpuesto como máximo responsable de una asociación ecologista. Al pedir el cambio de titular, el Consistorio solicitó numerosa documentación y los problemas hicieron desistir a quien iba a coger el traspaso, por lo que él volvió a coger las riendas del negocio hostelero "por no perder el bar", pero el Ayuntamiento le prohibió la actividad en octubre de 2024.

Aunque ha decidido mantener abierto el establecimiento hasta finales de año, desde enero ya no hay bar en la cabecera de este municipio que con sus siete anejos suma poco más de 300 habitantes.

Justificación municipal

El alcalde, Nazario Castedo, ha justificado la decisión municipal porque se rigen por lo que establece la Diputación de Zamora y la institución provincial no les ha dicho de forma clara que pueda mantenerse la actividad hostelera. Ha declarado que no está en contra de que haya bar, máxime cuando de los ocho pueblos que conforman el municipio solo dos tienen negocio de hostelería, sino que "el problema es si cumple o no la legalidad".

Para determinarlo, "dependemos de la Diputación, que no lo dice claro" y si autorizara la apertura sin informes favorables podría "trizarme las manos, sin comerlo ni beberlo", ha afirmado.

Mientras tanto el pueblo sigue sin bar y el propietario ha solicitado al Juzgado, como medida cautelar, que le autorice a volver a subir la trapa y que "El lobo feroz", más que un animal temido, vuelva a ser un punto de encuentro vecinal.