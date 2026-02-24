Condenado a dos años por posesión y distribución de pornografía infantil en Zamora

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a dos años de cárcel a M.E.G., un joven argentino de 34 años, acusado de distribución y posesión de pornografía infantil, aunque no tendrá que entrar en prisión, ya que carece de antecedentes delictivos.

El joven fue una de las personas detenidas a raíz de una operación policial que desmanteló una comunidad que compartía en la nube imágenes y vídeos de pornografía infantil, algunas de ellas de contenido muy duro. El abogado del acusado, Miguel Ángel Martín Anero, explicó que su cliente era usuario de una red de Telegram a través de la cual accedió a un grupo en el que estaban contenidas estas imágenes. Simplemente siendo usuario de este grupo se entiende que puedes estar llevando a cabo actividades de distribución y posesión de pornografía infantil.

Aunque la culpabilidad de su patrocinado era legalmente discutible, la estrategia de la defensa pasó por llegar a un acuerdo con la Fiscalía de modo que al declararse culpable la pena quedara en dos años. Una pena que se ha suspendido al cumplir el acusado todos los requisitos, sobre todo el de carecer de antecedentes penales.

De otro modo, caso de celebrarse el juicio y ser hallado culpable, se exponía a una pena de seis años de prisión, lo que habría acabado sin duda con este joven en la cárcel. De ahí que la estrategia de defensa pasara por esta conformidad con la Fiscalía que en la práctica supone que el acusado podría seguir en libertad sin otra consecuencia salvo que cometa algún delito en los próximos tres años, en cuyo caso sí deberá cumplir los dos años de cárcel.

A esta persona se la ha juzgado en Zamora, pero en otras provincias se ha procesado a otros presuntos integrantes de la red de tenencia y distribución de pornografía infantil.

El abogado defensor pidió al tribunal juzgador la devolución de los aparatos incautados, especialmente un teléfono móvil con contenidos personales del ya condenado, ya que este dispositivo no tenía ninguna imagen pedófila, sino que los archivos se encontraban en la nube.

La Audiencia estudiará el asunto, si bien la condena, firme, incluye la incautación de los dispositivos utilizados para entrar en la red de pornografía infantil.