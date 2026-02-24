El colegio Virgen del Castillo inaugura las terceras Jornadas de Atención a la Diversidad con el lema "Inspírate. Creatividad y emoción"

Una tercera edición "para compartir, aprender y, sobre todo, avanzar juntos en algo tan importante como es la educación inclusiva y accesible a todos".

Así se inauguraban en el colegio de educación especial Virgen del Castillo las terceras Jornadas de Atención a la Diversidad, con la presencia de la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, quien agradeció el esfuerzo de este centro "con su labor diaria, que es un ejemplo real de compromiso, profesionalidad y cuidado hacia su alumnado", aplaudió.

Con los compañeros del Santísima Trinidad

Un aplauso que se extendió a todos los centros que participarán este año en las actividades. Entre ellos estaba el colegio Santísima Trinidad-Amor de Dios, cuyos alumnos de 4º de Primaria habían acudido para participar en las actividades del recreo inclusivo, la propuesta con la que arrancaban las jornadas este año y que hizo divertirse de lo lindo a todos los participantes, con bailes, deporte y juegos adaptados para que todos pudieran convertirse en protagonistas del ocio en el patio.

Alumnos de los dos colegios bailan en el patio. | ALBA PRIETO

El lema de este año es "Inspírate. Creatividad y emoción", para Pérez un "buen resumen" de lo que significan estas jornadas.

"Inspirarse es mirar con otros ojos, atreverse a probar, abrir espacios a nuevas ideas, mientras que la creatividad nos permite encontrar caminos distintos para que todos puedan aprender", argumentó en una inauguración en la que también participaron los alumnos y profesores de ambos colegios. "Bienvenidos a la escuela que se enriquece con la diferencia, toma la inclusión como un valor y la equidad como un gran derecho", señalaron.

Semana repleta de actividades

Las actividades de ayer en el colegio Virgen del Castillo dieron el pistoletazo de salida a unas jornadas que están dirigidas a toda la comunidad educativa.

La Biblioteca Pública de Zamora acoge esta mañana (11.30 horas) el cuentacuentos "El pájaro del alma", al que seguirá la entrega de premios del concurso inclusivo "¿Qué harías tú para ayudar a tu compañeros en el cole?", donde se visionarán los vídeos ganadores, para finalizar con el desfile de alumnos del colegio Virgen del Castillo.

Por la tarde, la presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, Mar Romera Morón, impartirá una charla en el CFIE de Zamora para los profesores, titulada "Inteligencia emocional y emocionante", a partir de las 16.30 horas.

Más conferencias

La jornada del miércoles continuará en las instalaciones del CFIE de Zamora, donde acudirán alumnos de Formación Profesional del CIFP Ciudad de Zamora para escuchar la conferencia "Sois la llave de la verdadera escuela inclusiva".

Romera regresará por la tarde con una nueva sesión de su charla para profesores.

Uno de los juegos inclusivos. | ALBA PRIETO

El jueves, el escenario principal de estas jornadas se traslada al polideportivo del CFIP Ciudad de Zamora, para una gincana inclusiva con alumnos de 5º de Primaria de varios colegios de la capital, con actividades adaptadas para que todos puedan participar y divertirse.

Charla para las familias

Las familias están invitadas a escuchar a Mar Romera esa misma tarde (17.00 horas) en el paraninfo del IES Claudio Moyano, donde impartirá su charla "Inteligencia emocional y emocionante" para toda la comunidad educativa, así que la entrada es libre para todo el que quiera aprender sobre inclusión de la voz de toda una experta en educación.

Estas terceras jornadas finalizan el viernes con talleres inclusivos con entidades relacionadas con la atención a la diversidad, en el IES Universidad Laboral, en los que participarán colegios e institutos zamoranos para clausurar una iniciativa que pretende poner el foco en la importancia en educar dentro y fuera del aula por la inclusión a todos los alumnos, sin importar sus capacidades.