Cartelera de los teatros de Zamora: Una semana con dosis extra de positividad y humor

¿Cómo habría sido tu vida si cumplieras 18 años en 1936? Esta es la pregunta de la que parte la obra "Lagunas y niebla" que se representará en el Teatro Principal de Zamora el miércoles 25 de febrero a las 20.30 horas. Representación que nace a partir de un proceso de investigación, entrevistas y talleres dentro del proyecto internacional "Paisajes de devastación", liderado por LaJoven y en el que participan Schaubühne Berlín y el Teatro Nacional del Norte de Grecia con dos producciones artísticas creadas en paralelo que unirán a artistas de Grecia, Alemania, Ucrania y España. Producción para acercar a los jóvenes españoles a su historia reciente cuyas entradas cuestan entre 6 y 12 euros.

La historia dejará paso al flamenco para enseñar al público del Principal el término del sánscrito "dukkha", referido a la pena, el sufrimiento o la preocupación. Palabra que hace suya el cantaor Ezequiel Benítez para contar sus "duquelas". El novedoso artista estará acompañado a la guitarra por Paco León el jueves 26 de febrero a las 21.00 horas. Las localidades tienen un coste de entre 6 y 12 euros.

La oferta del Ramos Carrión llega cargada esta semana de optimismo con la quinta edición del congreso Ahora Ilusión. Evento inspirador que volverá a reunir en Zamora a algunos de los mayores referentes nacionales e internacionales en el ámbito de la psicología, la motivación y el desarrollo personal. Este año se contará con la presencia de Juan Manuel Matilla "El Langui", Montse Hidalgo, Eduardo Sáez de Cabezón, María Jesús Álava y Fran Rivera, cuyas ponencias se desarrollarán los días 27 y 28 de febrero estando incluidas dentro de una única entrada de 22 euros. Además, de manera gratuita, el congreso ofrece la charla de Ángel Gaitán y el programa radiofónico Espacio en blanco.

El sábado 28 al mediodía, el humor y la música se darán la mano en el Principal en una nueva sesión del ciclo de Conciertos Divertidos, a cargo de la Banda de Música de Zamora. En su vigésima propuesta, el colectivo presenta "La máquina del tiempo", montaje cargado de referencias a décadas pasadas y con más de una píldora educativa. El precio de la entrada es de 5 euros.

El cómico Agustín Jiménez. | CEDIDA

La semana concluye en el Ramos Carrión con más risas gracias a Agustín Jiménez. El cómico presenta a las 19.00 horas del domingo 1 de marzo su último espectáculo, "¿Quién soy yo?". Monólogo en el que se define a sí mismo como un ingeniero del entretenimiento "porque se le da bien hacer reír". Las entradas para disfrutar en directo del conocido actor, escritor, comediante, presentador, ilustrador y también guionista están a la venta por un precio de 17 euros.