Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CRIMEN PELEAS DE ABAJO: El funeralEscape de gas en ZamoraMañueco en Benavente: Viviendas protegidasAVE en Sanabria: cuándo vuelve la frecuencia de mañanasAbuso sexual: a juicio el profesor del Conservatorio de ZamoraCERCA: Diseña tu propia versión de La Opinión de Zamora
instagramlinkedin

Bambalinas

Cartelera de los teatros de Zamora: Una semana con dosis extra de positividad y humor

La programación se inaugura con un viaje hasta el año 1936 para continuar descubriendo qué significa el término "dukkha". Recorrido en el que no faltarán las risas y la música para cargar al público de optimismo.

Representación de «La máquina del tiempo» por la Banda de Música de Zamora.

Representación de «La máquina del tiempo» por la Banda de Música de Zamora. / Alba Prieto

Leticia Galende

¿Cómo habría sido tu vida si cumplieras 18 años en 1936? Esta es la pregunta de la que parte la obra "Lagunas y niebla" que se representará en el Teatro Principal de Zamora el miércoles 25 de febrero a las 20.30 horas. Representación que nace a partir de un proceso de investigación, entrevistas y talleres dentro del proyecto internacional "Paisajes de devastación", liderado por LaJoven y en el que participan Schaubühne Berlín y el Teatro Nacional del Norte de Grecia con dos producciones artísticas creadas en paralelo que unirán a artistas de Grecia, Alemania, Ucrania y España. Producción para acercar a los jóvenes españoles a su historia reciente cuyas entradas cuestan entre 6 y 12 euros.

La historia dejará paso al flamenco para enseñar al público del Principal el término del sánscrito "dukkha", referido a la pena, el sufrimiento o la preocupación. Palabra que hace suya el cantaor Ezequiel Benítez para contar sus "duquelas". El novedoso artista estará acompañado a la guitarra por Paco León el jueves 26 de febrero a las 21.00 horas. Las localidades tienen un coste de entre 6 y 12 euros.

La oferta del Ramos Carrión llega cargada esta semana de optimismo con la quinta edición del congreso Ahora Ilusión. Evento inspirador que volverá a reunir en Zamora a algunos de los mayores referentes nacionales e internacionales en el ámbito de la psicología, la motivación y el desarrollo personal. Este año se contará con la presencia de Juan Manuel Matilla "El Langui", Montse Hidalgo, Eduardo Sáez de Cabezón, María Jesús Álava y Fran Rivera, cuyas ponencias se desarrollarán los días 27 y 28 de febrero estando incluidas dentro de una única entrada de 22 euros. Además, de manera gratuita, el congreso ofrece la charla de Ángel Gaitán y el programa radiofónico Espacio en blanco.

El sábado 28 al mediodía, el humor y la música se darán la mano en el Principal en una nueva sesión del ciclo de Conciertos Divertidos, a cargo de la Banda de Música de Zamora. En su vigésima propuesta, el colectivo presenta "La máquina del tiempo", montaje cargado de referencias a décadas pasadas y con más de una píldora educativa. El precio de la entrada es de 5 euros.

Noticias relacionadas y más

El cómico Agustín Jiménez. | CEDIDA

El cómico Agustín Jiménez. | CEDIDA

La semana concluye en el Ramos Carrión con más risas gracias a Agustín Jiménez. El cómico presenta a las 19.00 horas del domingo 1 de marzo su último espectáculo, "¿Quién soy yo?". Monólogo en el que se define a sí mismo como un ingeniero del entretenimiento "porque se le da bien hacer reír". Las entradas para disfrutar en directo del conocido actor, escritor, comediante, presentador, ilustrador y también guionista están a la venta por un precio de 17 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda viral de los 'therian' llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
  2. Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
  3. Estas son las diez mayores empresas de Zamora
  4. Medio centenar de jubilados zamoranos, 'tirados' durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
  5. Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
  6. El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
  7. Zamora sabe a pincho moruno: estos son los mejores sitios donde degustarlos
  8. La mina de un pueblo de Zamora reconvertida a ruta turística

Estados Unidos y la industria del español: claves del creciente interés por el idioma

Estados Unidos y la industria del español: claves del creciente interés por el idioma

Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto

El colegio Virgen del Castillo inaugura las terceras Jornadas de Atención a la Diversidad con el lema "Inspírate. Creatividad y emoción"

El colegio Virgen del Castillo inaugura las terceras Jornadas de Atención a la Diversidad con el lema "Inspírate. Creatividad y emoción"

Más de 4 millones en exportaciones zamoranas, en juego por los aranceles de Estados Unidos

Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales: el Campus Viriato abre sus puertas para estudiantes y público general

Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales: el Campus Viriato abre sus puertas para estudiantes y público general

Cartelera de los teatros de Zamora: Una semana con dosis extra de positividad y humor

"Es una cutre tapadera para tenerte controlado": los adolescentes de Zamora debaten sobre la prohibición de redes sociales

Zamora está de celebración: la natalidad sube en la provincia con 44 bebés más que el año anterior

Tracking Pixel Contents