El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos

Las obras de rehabilitación integral del Mercado de Abastos de Zamora estarán paradas un mínimo de dos meses como consecuencia del modificado de proyecto que es necesario acometer. Responsables municipales han hecho ese cálculo como el mínimo de tiempo necesario paralizar los trabajos mientras la empresa que ejecuta las obras redacta el modificado que es necesario acometer y su coste y la propuesta es supervisada por los distintos servicios técnicos municipales antes de que reciba el visto bueno y puedan continuar los trabajos.

La Junta de Gobierno Local de este martes ha aprobado la «suspensión temporal total de las obras» de remodelación y modernización del edificio de Segundo Viloria hasta que se reanuden oficialmente los trabajos, ya con el modificado aprobado. La paralización se ha justificado porque, de continuar la obra conforme al proyecto original, se generarían incompatibilidades constructivas, posibles demoliciones posteriores, ineficiencias técnicas y económicas y alteración sustancial de la planificación de obra, según ha detallado el Ayuntamiento al término de la Junta de Gobierno Local.

Los cálculos municipales apuntan a que el coste de las obras se incrementará en más de dos millones de euros.

El modificado, motivado fundamentalmente por los requerimientos de suministro eléctrico no contemplados en el proyecto inicial, la necesidad de conservación de restos arqueológicos y las diferencias de medición entre lo contemplado en el proyecto y los datos reales de superficie y material utilizado, suponen un incremento de más de un 35% respecto al precio por el que salieron a licitación las obras, que fue de 5,95 millones de euros, IVA incluido.