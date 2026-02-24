Alumnos de la ESO zamoranos presentan sus proyectos de investigación en la Universidad

La Universidad de Salamanca ha celebrado este martes la primera de las dos galas finales del programa “Mujeres que cambian la USAL”. Esta iniciativa, que alcanza este año su sexta edición, está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento) en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En este proyecto, un grupo de 75 investigadoras de la USAL de diversas áreas de conocimiento y distintos rangos académicos han guiado a las clases participantes en el desarrollo de pequeños proyectos de investigación. La actividad comenzó con una sesión inicial donde los 17 centros de las provincias Salamanca y Zamora conocieron a su investigadora asignada y su trabajo, para posteriormente dedicar un mes a la recogida de datos y resultados antes de extraer conclusiones conjuntas en una segunda sesión en el aula.

Alumnos asistentes a las galas finales / Usal

Durante las galas finales, representantes de cada clase suben al escenario del Auditorio Adolfo Suárez para presentar esos resultados mediante una infografía ante el resto de centros educativos. El centro ganador de la primera sesión ha sido el IES Mateo Hernández, por el trabajo “Tu lengua deja huella. Análisis experimental de la articulación de los sonidos del habla”, propuesto por la investigadora Alba Aguete. La clase recibirá como premio un viaje a un museo de Castilla y León.

Esta edición ha contado con la participación de 558 estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, quienes defienden sus resultados en una gala final dividida en dos días, inaugurada por Raúl Rivas, director del Servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca.

En la jornada del 24 de febrero, han presentado sus trabajos el alumnado del IES Mateo Hernández, el Colegio San Estanislao de Kostka, el IES Venancio Blanco, el Colegio Santa Teresa de Jesús, el Colegio Maristas Champagnat, el CEO Alto Alagón, el IES Poeta Claudio Rodríguez y el CEO de Coreses. El alumnado se ha planteado preguntas tan diversas como qué información sobre el estado de salud nos aporta el estudio fonético de la voz humana, qué mecanismos utilizan las escritoras para hablar de violencia de género en sus cuentos o cómo podemos lograr que la población de Salamanca conozca las acciones de economía circular que se desarrollan en la ciudad.

En la gala de este miércoles, 25 de febrero, subirán al escenario representantes de las clases del Colegio Maestro Ávila, el IES G. Torrente Ballester, de nuevo el San Estanislao de Kostka, el IES Vaguada de la Palma, el IES Campo Charro, el Colegio Santísima Trinidad, el IES Leonardo Da Vinci, el IES Mateo Hernández, el IES María de Molina, el IES Fray Luis de León y el Colegio San Agustín. Las investigadoras han propuesto a los estudiantes diferentes hipótesis acerca de los beneficios para la salud de los yogures, el potencial solar del Campo Charro para el autoconsumo o la corresponsabilidad en nuestro entorno, entre otras.

Jurado

Un jurado formado por las investigadoras de la Universidad de Salamanca Carmen Vanesa Álvarez y María González; Sergi García (Área de Gestión Científica y Comunicación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca) y Almudena Timón (Comunicación y Marketing del Centro de Investigación del Cáncer) ha evaluado los proyectos, en los que han valorado la calidad de la investigación —atendiendo al planteamiento del problema, el método de recogida de datos y la solidez de las conclusiones— así como el diseño y la claridad de la infografía presentada. Asimismo, se ha puntuado la exposición, destacando la seguridad, el dominio del contenido y el trabajo en equipo de los representantes de cada centro.

El programa “Mujeres que Cambian la USAL” está enmarcado dentro del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE 24-27), más concretamente dentro de su eje de difusión del conocimiento. Este Plan es gestionado en la Universidad de Salamanca por su Fundación General y está financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.