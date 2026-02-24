Más de 4 millones en exportaciones zamoranas, en juego por los aranceles de Estados Unidos

Los aranceles de Estados Unidos llevan un año en el juego político de Donald Trump y Zamora no es ajena a ello. Empresas exportadoras de la provincia miran con incertidumbre los movimientos de los últimos días, primero con la decisión de los tribunales estadounidenses tumbando los nuevos aranceles impuestos el año pasado y, como reacción, con el anuncio del presidente estadounidense de aplicar como contrapartida nuevos aranceles generalizados del 15%, lo que incrementa los acordados inicialmente con la Unión Europea.

En este contexto hay que mirar cómo puede afectar esa situación a la provincia. Los datos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ponen de relieve que el pasado año, con cifras cerradas hasta el mes de noviembre, las ventas de productos zamoranos a Estados Unidos se han reducido más de un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Aun así, las exportaciones superaron los ocho millones de euros. En concreto, en esos once meses ascendieron a 4.070.360 euros, un 10,9% menos que entre enero y noviembre de 2024. De seguir esa tendencia, en el último mes del año se alcanzarán cerca de cuatro millones en ventas a Estados Unidos.

En cuanto a los productos que se llevan al otro lado del "charco", figuran en primer lugar las bebidas de todo tipo, excepto zumos, y en segundo lugar los productos lácteos como el queso, además de los huevos o la leche.

En el primer caso, en 2025, hasta noviembre, se llevaban facturados 1,66 millones en ventas al principal país norteamericano y en el segundo 1,39 millones. Si se analiza el mercado de las exportaciones a Estados Unidos por sectores, del total de productos comercializados 2,1 millones de euros correspondieron a la agroalimentación, 1,66 a bebidas y apenas tuvieron repercusión los bienes de consumo (174.520 euros) ni los productos industriales y la tecnología exportada (129.910 euros).

Balanza comercial

Por lo que respecta a las importaciones, los productos adquiridos por empresas zamoranas en el mercado estadounidense ascendieron a 1,73 millones de euros y el volumen de facturación se incrementó un 33% respecto al mismo periodo de 2024.

A pesar de todo, el saldo de la balanza comercial es positivo en 2,33 millones de euros, pese a que la tendencia de los tres últimos años ha sido de reducción progresiva de la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. De hecho, mirando la evolución con perspectiva, el techo de la balanza comercial zamorana con Estados Unidos se alcanzó en el año 2022, cuando se exportaron productos por valor de más de diez millones y las importaciones supusieron poco más de un millón. A partir de ahí se ha detectado un progresivo descenso de las ventas que colocan productos zamoranos en territorio USA y un aumento de las compras en ese país.

Selección de uva en una bodega de la Denominación de Origen Toro. | C. T. (ARCHIVO)

Tanto exportaciones como importaciones se pueden ver amenazadas con las nuevas tarifas, si bien es cierto que, al no suponer uno de los principales mercados del comercio exterior zamorano, la incidencia es relativa y en muchos casos depende más de determinadas operaciones puntuales cerradas por algunas empresas que de la coyuntura arancelaria.

Freno a la rebaja de gravámenes de la UE tras el anuncio de Trump

El Parlamento Europeo no continuará con el proceso de aprobación de las rebajas arancelarias pactadas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea hasta que no haya claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump, ha destacado este lunes el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, Bernd Lange.

La Eurocámara ha vuelto a echar el freno a tramitar la reducción de aranceles a una amplia lista de productos estadounidenses que Bruselas y Washington pactaron el pasado mes de julio, en el marco de su acuerdo comercial. Un acuerdo comercial en cuestión después de que Trump haya anunciado nuevos gravámenes a las importaciones, tras declarar el Tribunal Supremo los anteriores como ilegales.

Lange ha explicado que los nuevos aranceles anunciados por Trump vulnerarían el acuerdo entre la UE y EE UU al ser "mucho más altos" que el gravamen del 15% máximo a las exportaciones europeas a territorio estadounidense pactado.

El eurodiputado alemán ha achacado la decisión a la "incertidumbre" generada por el presidente de Estados Unidos. "No está claro si habrá medidas adicionales o cómo Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo de Tombury sea respetado", ha dicho Lange. Por eso, una mayoría de eurodiputados ha optado por posponer el voto sobre las rebajas arancelarias, previsto para este mismo martes.

La decisión ha llegado después de una conversación tanto con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, como con los servicios jurídicos. "No significa que nunca vayamos a votar este asunto, significa que queremos claridad por parte de Estados Unidos de que van a respetar el acuerdo", ha explicado Lange al inicio de la reunión de la comisión de comercio internacional del Parlamento.

"Un acuerdo es un acuerdo, pero debe ser respetado por la otra parte también", ha añadido. La UE ha pedido a Estados Unidos "claridad".