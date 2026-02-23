La VII edición de Meliza supera expectativas de público y ventas

La VII Feria Apícola Internacional de Zamora Meliza ha superado todas las expectativas. La cita celebrada durante este pasado fin de semana en el recinto ferial de Ifeza, ha registrado una asistencia masiva de visitantes con momentos de colas para acceder al Túnel de la Miel, aforo completo en los talleres programados y liquidación de gran parte de los stocks de los expositores.

"Se han sobrepasado con creces las expectativas de visitantes. El aparcamiento ha estado lleno y más de 20.000 personas han pasado por la feria. El movimiento ha sido enorme", declara el secretario técnico de la asociación Unión de Profesional de Apicultores de Zamora "Apis Durii", Francisco Alonso Antón.

Objetivos cumplidos en una edición en la que ha sido muy destacada la presencia de un mayor número de expositores extranjeros. "Los patrocinadores ya se han comprometido para el año que viene y los expositores internacionales también", revela Alonso.

Abrumado por las felicitaciones, comenta que muchos productores y casas comerciales han agotado las existencias que han llevado a la feria Meliza. "En algunos casos, maquinaria y productos se han vendido por completo", confirma.

Cita que ha recibido público hasta su cierre, e incluso, la tarde del domingo, cuando ya se había dado por clausurada. Nueva gestión de horarios que han facilitado la organización de la feria y su desarrollo por la presencia de expositores que debían regresar a sus lugares de orígenes, lo que hacía inviable su cierre por la tarde.

En cifras, Meliza 2026 contó con 187 stands frente a los 171 de 2025, y un espacio de 6.000 metros cuadrados, con participación de empresas y productores de 12 países, además de España. La feria combinó 160 stands profesionales con innovación en maquinaria, alimentación y sanidad apícola, y 27 expositores de venta directa al público, incluyendo degustaciones, catas y showcookings. Entre los atractivos de este año, el espacio Colmena 360 "ha sido un éxito total", valora Alonso.

Cierre de una cita que enlaza con la preparación de su siguiente edición en febrero de 2027 que ya tiene asegurada su respaldo institucional por parte de la Diputación Provincial para que Zamora se reafirme como uno de los grandes referentes del sector, combinando éxito profesional y gran afluencia de público general.