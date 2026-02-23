Historias de éxito: Carla, Elena y Fernando, tres jóvenes de Zamora que transformaron sus ideas en negocios con la ayuda de la Ventanilla Única

De una idea a un negocio en tan solo dos días, o incluso en 24 horas. No es una utopía, es una realidad gracias al servicio de la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. La clave está en el tipo de empresa y en que toda la documentación esté preparada previamente. En el caso de un autónomo, el alta puede resolverse en cuestión de horas si el emprendedor tiene claro el epígrafe, la actividad y dispone de certificado digital. Para una sociedad limitada, los plazos pueden situarse entre uno o dos días siempre que se utilicen los sistemas telemáticos de constitución y no haya incidencias en notaría o registro.

Proceso administrativo que se agiliza gracias a este punto de atención al emprendedor que cumple 25 años y en el que se centralizan trámites para facilitar la gestación del negocio. No obstante, una cosa es constituir jurídicamente la empresa y otra muy distinta es tener el negocio listo para abrir la persiana. Antes de ello, es imprescindible hacer un trabajo previo que pasa por el plan de negocio, el estudio de viabilidad, la elección de forma jurídica y la planificación financiera. Preparación antes del procedimiento formal que requiere de un análisis del mercado, la competencia, las previsiones de ingresos y gastos, las necesidades de financiación o las posibles subvenciones que pueden solicitarse.

Un hombre solicita información en la Ventanilla Única Empresarial de Zamora. / VÍCTOR GARRIDO

Un proceso que exige realismo y números y en el que muchos emprendedores pueden sentirse perdidos, a pesar de tener una excelente idea. Aquí es donde juega un papel crucial también la Ventanilla Única Empresarial. Oficina en la que muchos emprendedores zamoranos han encontrado el aliado perfecto para poder convertir su sueño en una realidad. Un desafío en el que los trámites, las licencias, la financiación y asegurar su viabilidad. Barreras de una carrera de fondo en la que lo más rápido es constituir una empresa, pero el fin es hacerla sostenible en el tiempo.

Desde su creación, la Ventanilla Única Empresarial ha impulsado la constitución de 2.362 empresas, que han generado más de 3.185 empleos. Servicio que además tiene coste cero para quien decide dar el paso.

Emprender para poder quedarse

Tenía 25 años cuando decidió abrir su propio negocio. Hoy, con 29, Elena Torío no solo dirige Muaet Beauty Studio, sino que ha generado empleo y consolidado un proyecto que nació entre ilusión, vértigo y alguna duda. «Aquí en Zamora hay muy poquitos sitios donde puedas trabajar para otra persona en este sector y me apetecía quedarme aquí, además me llamaba mucho la atención lo que es emprender», revela. Con un importante apoyo familiar a sus espaldas, decidió acudir a la Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la Cámara de Comercio. Allí encontró la orientación que necesitaba. «Me ayudaron a darme de alta y con todos los trámites. Me guiaron para que estuviera todo bien», relata.

Elena Torío, en uno de los espacios de Muaet Beauty Studio, en Zamora. / Jose Luis Fernández

Gestiones de gran ayuda que se lo pusieron «más fácil» a la hora de establecer su negocio. «Me preocupaba invertir en un sitio y que luego no tuviera la acogida necesaria para seguir adelante. En una ciudad pequeñita donde todo el mundo dice que todo cierra y que está mal el mundo de los autónomos, siempre tienes ese miedo», expresa. Inquietudes que hoy se han disipado con una respuesta clara de la clientela que le ha posibilitado hacer crecer su equipo.

Una historia que refleja como en un contexto donde la despoblación y la falta de oportunidades marcan el debate provincial, su negocio no solo le ha permitido quedarse en Zamora, sino que ha dado trabajo a otras jóvenes. «Al final, al ser joven, das vida a Zamora. Yo quería quedarme en mi ciudad y me gustaría que más gente lo hiciera», señala.

No obstante, es realista y reconoce que muchas veces no lo ponen fácil para quedarse. «Hay muchos papeles burocráticos por detrás, el precio elevado de los alquileres, la poca oferta de locales y de vivienda, no nos lo ponen fácil para quedarnos», lamenta. En cuanto al local, siente que, en contra de la tendencia, ha tenido suerte. «Estuve hablando con muchos propietarios y muchos ponían precios muy elevados. La verdad es que en el local en el que estoy me dieron facilidades desde el primer momento», valora.

Elena Torio, gerente de Muaet Beauty Studio. / José Luis Fernández / LZA

Aventura empresarial que, cuatro años después, recomienda a aquellos que tengan una idea, pero estén dudando si atreverse o no. «Hay momentos muy duros y de mucho estrés, pero merece la pena. Maduras muchísimo y la recompensa personal es muy grande». Su principal consejo: «que se animen. Puede salir mal, pero también puede salir muy bien. Y si sale mal, siempre puedes volver a empezar. Pero si sale bien, la recompensa es enorme».

Convencida de que cuantos más negocios abran, más empleo y dinamismo tendrá la ciudad, defiende el apoyo mutuo y el consumo en el comercio local como claves para el futuro de Zamora.

Resiliencia ante las trabas burocráticas

Vivió en Milán, trabajó en marketing digital y se empapó de la cultura italiana hasta el punto de querer traer un pedazo de ella a su ciudad natal. Fernando Rodríguez, zamorano de 30 años, es el fundador de Il Fornazzo, un proyecto gastronómico que ha dado a conocer en la capital productos como la focaccia, la pinsa romana o la piadina. «Después de vivir allí y conocer la cultura italiana, me atrajo mucho la idea de montar algo de ese estilo y traer esa gastronomía a Zamora», explica.

Fernando Rodríguez, dueño de Il Fornazzo. / José Luis Fernández / LZA

Conocer de los servicios de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la Cámara de Comercio de Zamora, ya que había recurrido a ella para darse de alta como autónomo para ejercer como diseñador web y especialista en marketing digital, no dudó en volver a asesorarse para dar forma su idea. «Lo primero que hicimos fue trabajar en el plan de negocio. Es el pilar fundamental para ver la viabilidad y estudiar qué opciones de financiación hay», detalla. De este modo, desde la oficina de la VUE le ayudaron a estructurar la idea, definir la propuesta de valor y analizar números antes de lanzarse definitivamente.

Proceso en el que, reconoce, que el mayor obstáculo fue la financiación. «El buscar liquidez, porque es donde realmente te das cuenta de que estás solo», afirma. Lastre que relaciona al hecho de que muchos jóvenes se echen para atrás a la hora de emprender. «Yo llevo un año y cinco meses y burocráticamente nadie me ha ayudado. Solo mi familia y la gente que viene a comprar. El resto, son trabas. A la mínima, te ponen una traba y en el tema de la subvenciones, siempre intentan buscarte las castañas para no darte nada», critica. Por ello, reclama un mayor apoyo económico para poder iniciar una actividad empresarial.

Fernando Rodríguez, dueño de Il Fornazzo. / José Luis Fernández / LZA

«La parte económica es fundamental para que haya más emprendimiento y que apuesten más por los pequeños emprendedores y los jóvenes, sobre todo», demanda. Ante esta coyuntura, Rodríguez ofrece un consejo a los que quieran iniciarse en esta aventura: «les recomiendo es que hagan un plan de negocio a cinco años y que saquen números, que miren realmente la viabilidad y la rentabilidad de esa idea porque ideas tenemos mucho y aplicarlas lo hacen muy pocos. La cuestión es, sobre todo, que los números salgan y ser lo más realista posible».

Impulso en el entorno rural

A sus 25 años, Carla López tenía claro algo más importante que conseguir cualquier contrato indefinido: quería quedarse en su pueblo. Un sueño que ha conseguido al frente de su propia floristería en Villalpando, Mil Pétalos. López representa, sin duda, ese perfil de jóvenes que quieren apostar por Zamora para desarrollarse profesionalmente cuando muchos otros se marchan. «Lo que me motivó a emprender fue la idea de poder quedarme aquí, en Villalpando. Me gusta vivir aquí, tenía otro trabajo, en Benavente, y aunque vivía en Villalpando, tenía que estar todo el día de aquí para allá», expone.

Por ello, cuando surgió la oportunidad, no la quiso dejar pasar. «Se jubilaba la florista que estaba y me ofreció la oportunidad del traspaso. Estuve unos meses aprendiendo con ella en verano y en noviembre del pasado año, ya me quedé yo al cargo de la floristería», especifica.

Carla López en su floristería Mil Pétalos, en Villalpando. / Cedida

Un proceso en el que recurrió a los servicios de la Cámara de Comercio de Zamora a través de la Ventanilla Única Empresarial. Su ayuda con el tema del «papeleo» y todos los trámites administrativos fue esencial. «Me ayudaron muchísimo», agradece.

Negocio que físicamente está en Villalpando, aunque su mercado no se limita al municipio. «Utilizo mucho Instagram y me llaman de pueblos de alrededor. El otro día me contactaron incluso desde Barcelona para encargar flores para un tanatorio», cuenta. Las redes sociales han ampliado el radio de acción de su floristería y han demostrado que incluso desde un entorno rural se puede competir si se saca provecho de los medios tecnológicos al alcance. Útil ayuda en la ardua tarea de llevar un negocio.

Interior de la floristería de Carla López Mil Pétalos, en Villalpando. / Cedida

Aventura empresarial que le ha cambiado la vida. «Estoy muy contenta. En la medida de lo posible, puedo organizar mis horarios y eso es un punto bueno de ser empresaria», dice. Sin embargo, reivindica «más apoyos» para los emprendedores y «mayor información sobre las subvenciones», especialmente en los pueblos donde no todo el mundo tiene facilidad para acceder a Internet o estar pendiente de convocatorias, además de dar a conocer los negocios que se traspasan facilitando a los jóvenes que puedan hacerse cargo de ellos.

Información más directa y práctica para que más gente se anime a emprender. «Hay que atreverse y lanzarse. Puede salir bien o mal, pero si no lo intentas te vas a quedas con la duda toda la vida», estima.