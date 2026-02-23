La trastienda de EsperanZa

Los lunes las sedes de EsperanZa cierran sus puertas al público, pero la actividad sigue en su interior.

Sin la música que compuso David Rivas como hilo musical, los pasos del personal de Las Edades del Hombre se escuchan en el silencio sepulcral de la fría catedral. Entre quienes viven una jornada de intensa actividad figura la restauradora Beatriz Martín Conde.

Antes de cada exposición, en el taller de restauración de la Fundación de Las Edades del Hombre llevan a cabo estudios de cada una de las obras artísticas. "Hay que ir una por una analizándola para confeccionar el plan de distribución" sintetizó la profesional.

La profesional controla una de las obras exhibidas. / Alba Prieto

Una vez situadas en los templos en cada creación controlan los parámetros de temperatura y de humedad para evitar variaciones bruscas que pueda afectarles.

Con este objetivo a lo largo de todo el recorrido hay "camuflados" aparatos de conservación activos, como los deshumidificadores, y pasivos, como "PROSorb, una especie de gel de sílice, que lo que hace es aportar o quitar humedad dependiendo de las necesidades de la obra" precisa.

La restauradora apunta que en una catedral tienen que muy presente las características del edificio. En el caso de la Zamora la zona del trascoro es muy húmeda y en ella han situado en capillas varios deshumidificadores que "en el día a día se van revisando cada ciertas horas".

Un deshumidificador situado en la capilla de San Ildefonso. | ALBA PRIETO

Cada lunes esta restauradora analiza las piezas exhibidas, excepto las que se encuentra en vitrinas, que están aisladas.

"Reviso las zonas que pueden frágiles y las obras más delicadas como las realizadas en cera o las de piedra", comenta caminando por la seo donde las piezas están distantes "para evitar accidentes" e incluso con EsperanZa en funcionamiento han situado "ciertas medidas disuasorias", como maderas alrededor de ciertas piezas para impedir que el público se aproxime demasiado a ellas.

La restauradora introduce los datos de las piezas una vez controladas. / Alba Prieto

Tecnología

En cada obra Beatriz Martín lleva a cabo un exhaustivo un reconocimiento visual y luego emplea "luces ultravioletas" y posteriormente "la luz rasante" para ver si encuentra alguna fisura. En el caso de los lienzos "resulta importante observarlos, sobre todo, con luz rasante porque cuando cambia la humedad pueden destensarse".

Informe

Beatriz Martín Conde introduce los datos obtenidos en cada pieza en un ordenador para confeccionar posteriormente un informe, documento que, en algunas ocasiones, reclaman los prestatarios "en todo su derecho" y otros nos realizan observaciones, como es el caso del lienzo de San Sebastián de Zurbarán que "nos indicaron que la policromía estaba un poco débil" describe la profesional antes de analizar La Anunciación del Greco.

El análisis de unas de las piezas. / Alba Prieto

El tener tan de cerca a grandes firmas "resulta un verdadero un lujo" atestigua Beatriz Martín, quien también supervisa la salida de las obras durante la muestra.