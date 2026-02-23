La salida de Zamora por la avenida de Galicia, cortada esta semana
El desvío es por calle Remesal, Nuestra Señora de las Mercedes y Casa Mohína
Policía Local informa que, con motivo de trabajos de reparación de la calzada en avenida de Galicia, durante la presente semana el tráfico de vehículos de salida de ciudad será desviado por la calle Remesal hacia el paseo de Nuestra Señora de las Mercedes, para seguir bien por Casa Mohína y acceder de nuevo a ambos sentidos de la avenida de Galicia, bien por la calle Hiniesta y desde esta vía acceder a la avenida Cardenal Cisneros.
- La moda viral de los 'therian' llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Medio centenar de jubilados zamoranos, 'tirados' durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- ¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
- Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos
- El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso
- Javier Gutiérrez, ex de Vox: 'La dirección nacional del partido nos dijo que no teníamos gente válida en Zamora