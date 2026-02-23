Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La salida de Zamora por la avenida de Galicia, cortada esta semana

El desvío es por calle Remesal, Nuestra Señora de las Mercedes y Casa Mohína

Tramo de la avenida de Galicia donde se ejecutarán los trabajos

Tramo de la avenida de Galicia donde se ejecutarán los trabajos / J.N.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Policía Local informa que, con motivo de trabajos de reparación de la calzada en avenida de Galicia, durante la presente semana el tráfico de vehículos de salida de ciudad será desviado por la calle Remesal hacia el paseo de Nuestra Señora de las Mercedes, para seguir bien por Casa Mohína y acceder de nuevo a ambos sentidos de la avenida de Galicia, bien por la calle Hiniesta y desde esta vía acceder a la avenida Cardenal Cisneros.

Plano del corte de tráfico

Plano del corte de tráfico / J.N.

