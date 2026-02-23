La salida de Zamora por la avenida de Galicia, cortada esta semana

Policía Local informa que, con motivo de trabajos de reparación de la calzada en avenida de Galicia, durante la presente semana el tráfico de vehículos de salida de ciudad será desviado por la calle Remesal hacia el paseo de Nuestra Señora de las Mercedes, para seguir bien por Casa Mohína y acceder de nuevo a ambos sentidos de la avenida de Galicia, bien por la calle Hiniesta y desde esta vía acceder a la avenida Cardenal Cisneros.

Plano del corte de tráfico / J.N.