CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
Rubén Amón analiza en Zamora la figura de Morante de la Puebla
Celedonio Pérez, Alberto Durán y Juan José Carbajo forman parte de la mesa este viernes
"Razones y sin razones por las que el mejor torero que hemos visto se convirtió en fenómeno de masas, en ídolo contracultural y en representación artística extrema". Así publicita su libro "Morante, punto y aparte" Rubén Amón, periodista y escritor que estará este viernes en el Colegio Universitario (ojo que no esta semana no es el jueves) a partir de las 20.00 horas, invitado por Carmen Ferreras para el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
En la mesa de invitados, otras personalidades relacionadas con el mundillo taurino de Zamora, caso de periodista y escritor Celedonio Pérez, el torero Alberto Durán o el capellán de la plaza de Zamora, Juan José Carbajo.
Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden. La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal, ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025.
Rubén Amón ha querido capturar el instante antes de que se disuelva. Narrar lo que ha pasado sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo. Porque el morantismo no es una moda: es un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia.
El resultado es una obra viva, literaria, crítica y apasionada, que no pretende domesticar a Morante, sino acompañar su enigma. Hay reflexión pero también urgencia informativa. Morante, punto y aparte es una sugestiva y trepidante mezcla de crónica periodística y de ensayo concienzudo.
