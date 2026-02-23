Rescatados 14 menores tras quedar atrapados en un camino embarrado por un error del GPS en Villaralbo

Efectivos del Parque de Bomberos Zamora Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora intervinieron en la tarde de ayer para auxiliar a los ocupantes de dos furgonetas que habían quedado inmovilizadas en un camino rural del término de Villaralbo tras seguir las indicaciones erróneas del GPS.

El aviso se recibió a las 20:38 horas a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. La llamada solicitaba ayuda para rescatar a los ocupantes de dos vehículos en los que viajaban catorce menores y sus entrenadores, del Club deportivo Mojados que regresaban a su localidad después de disputar un encuentro de fútbol en Villaralbo.

Según la información facilitada, el navegador condujo a los conductores hasta el denominado Camino del Prado, una vía rural que presentaba un estado muy complicado debido a las lluvias acumuladas en las últimas semanas. El barro impedía la circulación y ambos vehículos quedaron atascados, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Ante la imposibilidad de que la grúa de asistencia en carretera pudiera efectuar la extracción, se movilizó una dotación del Parque de Bomberos Zamora Centro, con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación en la capital. Hasta el lugar también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los ocupantes y coordinar la intervención.

Colaboración vecinal para desbloquear el acceso

Rescate Villaralbo / Cedida

La actuación requirió la colaboración de un vecino de Villaralbo, que acudió con un tractor para facilitar las labores de arrastre. Además, los efectivos tuvieron que retirar un árbol que obstaculizaba el acceso al camino, lo que complicaba la maniobra de rescate.

Tras varios trabajos para asegurar el terreno y liberar los vehículos, finalmente se consiguió reintegrar ambas furgonetas a la vía en condiciones de seguridad. A las 23:15 horas, la expedición pudo reanudar el viaje de regreso.

No se registraron daños personales, y todos los menores y entrenadores se encontraban en buen estado. La intervención volvió a poner de manifiesto la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana en situaciones imprevistas, especialmente en entornos rurales donde las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente debido a la meteorología.