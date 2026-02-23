El PP subraya sus iniciativas para potenciar el empleo y el emprendimiento femenino en Zamora

"Es una cuestión de justicia, pero también de futuro. Zamora y Castilla y León necesitan sumar el talento, la fuerza y el liderazgo de las mujeres para seguir siendo una tierra de oportunidades", ha afirmado la candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora, Leticia García, en un encuentro con mujeres de distintos ámbitos profesionales y sociales de la provincia.

En la reunión, en la que también han estado presentes las candidatas Ana Isabel Castaño, Ainhoa Aranguren y Esther Sánchez, la popular ha compartido con las asistentes las principales medidas del Programa Electoral del PP que inciden directamente en la vida cotidiana de las mujeres, su empleo, su bienestar y sus oportunidades de futuro, especialmente en el medio rural.

García ha trasladado hoy el "firme compromiso" del partido con las mujeres y con el avance hacia una igualdad de oportunidades y efectiva y ha destacado que "las mujeres son una prioridad real para el proyecto del Partido Popular: en el empleo, en la sanidad, en la conciliación y en el medio rural". En este punto, ha subrayado que el programa electoral incorpora medidas concretas destinadas a impulsar el empleo femenino, reforzar la protección social, mejorar la salud y favorecer la conciliación familiar y laboral.

Entre las iniciativas más relevantes figuran las destinadas a potenciar el empleo y el emprendimiento femenino para reducir la brecha de género, como la creación del Espacio de Innovación para el Empleo de la Mujer, el impulso de la Formación Profesional STEM, incentivos para la incorporación de mujeres a sectores tecnológicos y el apoyo decidido al deporte femenino.

Asimismo, la candidata popular ha puesto de relieve las medidas dirigidas a fortalecer el papel de la mujer en el mundo rural, entre ellas el incremento del 15% de las ayudas de la PAC para mujeres jóvenes, la ampliación de las ayudas a la incorporación al sector agrario para mayores de 40 años con atención preferente a la mujer, el impulso de la titularidad compartida y programas específicos para la modernización de explotaciones con enfoque femenino.

"Las políticas de conciliación y apoyo familiar constituyen también un eje esencial del programa del Partido Popular, con medidas como el Bono Infantil de 200 euros, el Bono Nacimiento dotado con 5.000 euros, el refuerzo de los programas de reproducción asistida y el desarrollo de programas específicos de salud femenina adaptados a cada etapa de la vida", ha añadido.

García ha recordado además el avance experimentado por el empleo femenino en Zamora durante la presente Legislatura, con cerca de 2.200 mujeres más afiliadas a la Seguridad Social, y reafirmó el compromiso del Partido Popular y del presidente Alfonso Fernández Mañueco con la igualdad real.