Una nueva sentencia a la vista para el profesor de fagot condenado a 12 años de prisión

La Audiencia provincial de Zamora ha dejado visto para sentencia un nuevo juicio contra el ex profesor de fagot del conservatorio de Zamora Rafael F. G.

Se trata de una quinta víctima que denunció unos hechos similares a los de las otras cuatro chicas por las que el profesor ya ha sido condenado a 12 años de cárcel en un anterior procedimiento de la Audiencia provincial. Los denunciantes que tenía diez años en el momento de los hechos relataron como el profesor les realizaba tocamientos en el pecho y debajo de las bragas supuestamente para enseñar ejercicios de respiración. Además, ejerció otras prácticas como ponerse detrás de las alumnas mientras les pedía que se agacharan y meterse tras la puerta de un armario pidiéndoles que se acercaran porque tenía 'el pene malito' u ordenarles que le acercaran el móvil cuando iba al baño si sonaba el aparato. Casualmente, siempre sonaba y cuando se lo llevaban les pedía que le subieran el calzoncillo.

Fiscalía, abogado de la Junta de Castilla y León y defensa pidieron entre 3 y 4 años de prisión para el acusado al considerar totalmente verosímil la versión de la víctima que denunció los hechos años después en 2022, ya que en el momento de producirse los padres afectados decidieron no seguir adelante con un proceso judicial debido a la corta edad de sus hijas que se verían así enfrentadas a un largo y complejo procedimiento.

Una nueva sentencia a la vista para profesor de fagot condenado a 12 años / Victor Garrido

La abogada de la defensa ha pedido la libre absolución de su patrocinado al considerar que toda la instrucción estaba viciada de nulidad, ya que tras la denuncia inicial se tardaron más de dos años en empezar la instrucción cuando el máximo permitido son 12 meses. Además, considera increíble que si el profesor realizaba este tipo de abusos sexuales tanto en las clases colectivas como individuales todos los días y delante de todo el mundo resulta increíble que nunca le expedientaran ni tuviera ninguna falta por ello.

A la espera de la sentencia, se estiman una carga de tres o cuatro años más a la condena que ya se le adjudicó el 15 de julio de 2025.