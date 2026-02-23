La nueva frecuencia de AVE a primera hora de la mañana entre Sanabria y Zamora está a la espera de disponer de un tren lanzadera

El diputado nacional y secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha explicado este lunes que la nueva frecuencia del AVE con parada en Sanabria a primera hora de la mañana para enlazar con la ciudad de Zamora, en sustitución de la suprimida el pasado mes de junio, está a la espera de disponer de un tren para ese nuevo servicio ferroviario. Fagúndez ha indicado que los nuevos horarios de primera hora de la mañana estarán en "semanas", aunque no ha podido aclarar si será "la semana que viene o dentro de cuatro semanas" debido a que ahora el "problema" es encontrar un convoy ferroviario para prestar ese nuevo servicio.

Fagúndez ha señalado que será un tren específico, tipo lanzadera, el que comunique la estación sanabresa de Alta Velocidad con la de Zamora, para desde aquí comunicar con el resto de frecuencias de la línea Madrid-Galicia. Inicialmente, se barajó la posibilidad de que fuera un tren que partiera de Lugo y tuviera destino en Zamora, pero el planteamiento más reciente mencionado por Fagúndez plantea ahora que sea un tren únicamente entre Sanabria y la capital zamorana.

Ha resaltado que "el compromiso de dar una solución está" e incluso ya existe un estudio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de cómo se prestaría el servicio, en qué horario y qué tipo de tren se destinaría a ello.

El diputado nacional del PSOE, Antidio Fagúndez. / J. N.

Una vez que Renfe disponga de ese tren "se podrá retomar esa frecuencia de por la mañana que dé solución a las peticiones que tenemos por parte de los sanabreses". Fagúndez ha atribuido el posible retraso de esa nueva comunicación entre Sanabria y Zamora, que en principio estaba previsto que entrara en funcionamiento en enero o febrero, a que "Renfe tiene un déficit de vehículos (ferroviarios) que viene de las inversiones de hace diez años, que no se compraron".

Vía de la Plata

Respecto al tren de la Vía de al Plata y el estudio de viabilidad de la reapertura de esa línea férrea cerrada entre Plasencia y Astorga, el diputado nacional del PSOE de Zamora no ha ofrecido datos, a preguntas de los periodistas, sobre cuándo estará ese estudio, del que ha destacado que se ha impulsado con el actual Gobierno de España, que "ha invertido una cantidad muy elevada para que ese estudio fuera una realidad".

Ha puesto de relieve, además, la importancia que tiene ese tramo de vía para Zamora y el conjunto de la Comunidad Autónoma, al vertebrar el oeste como comunicación ferroviaria que enlaza Salamanca, Zamora y León y llega hasta Gijón por el norte y hasta Sevilla por el sur.