La mejor manera de estudiar una carrera universitaria sin salir de Zamora

UNED Zamora celebrará el próximo martes, 3 de marzo, una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a estudiantes, familias, centros educativos y ciudadanía en general.

El evento tendrá lugar en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Jornadas puertas abiertas UNED / JOSE LUIS FERNANDEZ

Este evento está especialmente diseñado para que los estudiantes de Bachillerato conozcan de primera mano la amplia oferta académica de la UNED, con acceso sin nota de corte ni límite de plazas.

“Nuestra metodología de enseñanza flexible y las oportunidades que brinda la educación semipresencial y online”, valoran desde la UNED de Zamora.

Charlas informativas de todas las carreras

En esta jornada, los asistentes podrán participar en diferentes charlas informativas diseñadas para ayudarles en su proceso de decisión académica y profesional, con grados en las facultades de Ciencias, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Psicología, Geografía e Historia, Educación, Economía y Empresariales, Filología e Ingeniería Informática.

“Desde UNED Zamora consideramos que esta jornada puede ser una excelente oportunidad para los estudiantes de Bachillerato, ya que les permitirá explorar otra opción universitaria pública y de calidad, en un ambiente dinámico y festivo”, describen.

Conferencias y música en directo

Para la jornada se ha preparado merchandising para los asistentes, música en directo con Miguel Álvarez Inadaptado y muchas sorpresas más.

UNED Zamora invita a toda la comunidad educativa y a cualquier persona interesada en continuar su formación académica o profesional a conocer de cerca el modelo de enseñanza flexible y de calidad que la caracteriza.

Además de grados, la UNED tiene la opción también de cursos y másteres.

La entrada será libre hasta completar aforo.