Máximas de 21 grados el martes en Zamora: ¿cuánto durarán estas temperaturas?

Días atípicos los que se están viviendo en Zamora después de una racha de varias semanas de lluvias constantes en toda la provincia. Los cielos encapotados y las ráfagas de viento han dejado paso a días despejados y con sol radiante, con temperaturas elevadas en las horas centrales del día para la época del año en la que nos encontramos.

Durante el fin de semana, los zamoranos y los visitantes de la ciudad pudieron disfrutar de dos jornadas muy agradables, con temperaturas máximas de 16 y 18 grados, respectivamente. Aunque las mínimas fueron de -1 y 0 grados, la gente pudo disfrutar del exterior, llenando las calles, los parques y las terrazas de los bares de Zamora.

Previsión del tiempo esta semana en Zamora. / AEMET

Esta semana las temperaturas continuarán siendo elevadas para estar todavía en invierno. El día más caluroso será el martes, con 6 grados de mínima y 24 de máxima. Parecido el miércoles y el jueves, cuando los mercurios marcarán 7/18 y 4/18 grados de mínima y máxima, respectivamente.

El miércoles se prevé cierta nubosidad, pero con escasas probabilidades de precipitación (35 por ciento en la segunda mitad del día). El viernes, con un 80 por ciento, será el día con más probabilidad de lluvias, coincidiendo con un leve descenso de las temperaturas. Este día y durante el fin de semana las mínimas rondarán entre los 3 y los 6 grados, y las máximas, en torno a los 14.

El tiempo en Zamora a 14 días vista

¿Cómo será la previsión meteorológica en Zamora la semana siguiente? El Tiempo avanza un ligero descenso de las temperaturas y cielos con intervalos de nubes y claros. La jornada con mayor probabilidad de precipitaciones será el sábado 7 de marzo, pero será igualmente improbable.

Por lo tanto, parece que los zamoranos evitarán las lluvias durante un tiempo después de un comienzo de año pasado por agua, que ha dejado pueblos anegados, embalses rebosantes y el río Duero con una altura y caudal muy elevados, causando el corte de los paseos ribereños durante varios días.