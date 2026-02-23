El líder nacional de Vox estará en Zamora en un acto de precampaña
Santiago Abascal acudirá a un acto público que se desarrollará en un establecimiento público de eventos de la ciudad, acompañado por el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas, Carlos Pollán
El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, acudirá a Zamora a un acto de precampaña electoral organizado por su formación en la ciudad. En concreto, Abascal estará en la ciudad el próximo miércoles día 25 y estará acompañado en ese acto público por el presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Pollán, según ha anunciado este lunes Vox en sus redes sociales.
Ambos presidirán un acto con militantes y simpatizantes de la formación de derechas que se desarrollará en el espacio de eventos La Harinera, en la carretera de Villalpando, en el kilómetro dos. Será a las 19.30 horas y en ese evento está prevista también la presencia, entre otros cargos de Vox, de la actual procuradora autonómica y cabeza de lista de la formación por Zamora en las elecciones del 15-M, Marisa Calvo.
Se trata del principal acto de precampaña que organizará Vox en Zamora y supone que el presidente de Vox acuda a la ciudad poco más de 24 horas antes de que en la media noche del jueves al viernes se dé el pistoletazo de salida a la campaña electoral autonómica.
