El líder nacional de Vox estará en Zamora en un acto de precampaña

Santiago Abascal acudirá a un acto público que se desarrollará en un establecimiento público de eventos de la ciudad, acompañado por el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas, Carlos Pollán

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de la campaña electoral en Aragón.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de la campaña electoral en Aragón. / Ramón Comet - Europa Press (Archivo)

Alberto Ferreras

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, acudirá a Zamora a un acto de precampaña electoral organizado por su formación en la ciudad. En concreto, Abascal estará en la ciudad el próximo miércoles día 25 y estará acompañado en ese acto público por el presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Pollán, según ha anunciado este lunes Vox en sus redes sociales.

Ambos presidirán un acto con militantes y simpatizantes de la formación de derechas que se desarrollará en el espacio de eventos La Harinera, en la carretera de Villalpando, en el kilómetro dos. Será a las 19.30 horas y en ese evento está prevista también la presencia, entre otros cargos de Vox, de la actual procuradora autonómica y cabeza de lista de la formación por Zamora en las elecciones del 15-M, Marisa Calvo.

Se trata del principal acto de precampaña que organizará Vox en Zamora y supone que el presidente de Vox acuda a la ciudad poco más de 24 horas antes de que en la media noche del jueves al viernes se dé el pistoletazo de salida a la campaña electoral autonómica.

