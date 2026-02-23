Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)

La Asociación Profesional de Tropa y Marinería, ATME, ha mostrado su preocupación por la "notable falta de claridad respecto al aspecto más relevante: el futuro personal militar que será destinado a Monte la Reina", a pesar de la información aportada sobre obras, plazos e inversiones por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, recientemente en el Senado. De hecho, ATME ha remitido un oficio al Ministerio de Defensa solicitando este tipo de información.

En un comunicado hecho público, la asociación subraya que "no se ha informado qué unidades serán trasladadas ni cómo se cubrirán las plazas necesarias para la apertura del acuartelamiento". Aunque parte del personal, como dijo la secretaria de Estado, "podría proceder de nuevas incorporaciones, ATME advierte que una parte considerable de los empleos no podrá cubrirse únicamente con personal nuevo ni exclusivamente voluntario, lo que genera dudas sobre la afirmación de que no habrá traslados forzosos".

El colectivo también "muestra su inquietud por la ausencia de información sobre los alojamientos logísticos y zonas de vida del acuartelamiento (cocina, comedor, gimnasio, instalaciones deportivas o áreas de esparcimiento), ya que en la relación de proyectos informados por la Secretaria de Estado no se mencionan estas infraestructuras esenciales para la calidad de vida del personal.

Autoridades civiles

Tampoco se ha informado "si el Ministerio de Defensa ha negociado con las autoridades civiles, principales impulsoras de la reapertura del cuartel, cuestiones básicas como disponibilidad de viviendas para el personal que deba trasladarse con sus familias, plazas escolares y de guardería, transporte público desde los núcleos urbanos cercanos u otros servicios esenciales para la conciliación y el bienestar del personal destinado".

ATME "considera imprescindible que todas estas cuestiones se aclaren cuanto antes, ya que afectan directamente a la calidad de vida de los militares y a la verdadera voluntariedad para solicitar destino en Monte la Reina".

Además, "ante la inminencia de las elecciones autonómicas, ATME ya ha solicitado reuniones con los principales partidos políticos de Castilla y León. Durante estos encuentros, la asociación pondrá también sobre la mesa la problemática de Monte la Reina, trasladando la preocupación de los militares y exigiendo compromisos políticos para asegurar condiciones de vida dignas para ellos y sus familias".