Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad

Un escape de gas ha obligado a la Policía Municipal y a los Bomberos de Zamora a cortar al tráfico la calle de Santa Teresa, en el tramo entre la Amargura y Lope de Vega, para asegurar la integridad de viandates y clientes de los comercios de la zona ante una hipotética deflagración alimentada por el material combustible.

Fue unos minutos después de las ocho de la tarde cuando la policía apareció en el lugar y acordonó la zona para evitar el paso de ciudadanos por las aceras, al tiempo que desalojaban los locales comerciales de esta calle del Ensanche mientras los bomberos trataban de localizar el origen del olor a gas que había alertado a los vecinos.

El cierre de este tramo de calle no afectaba solo a vehículos y transehúntes, vecinos que querían acceder a sus casas tenían que quedarse en la calle y observaban desde el otro lado del cordón policial cómo actuaban municipales y bomberos.

Los profesionales del Servicio de Bomberos entraban en varios portales y evaluaban los distintos registros de gas de la calle con un medidor para encontrar el origen de fuga, mientras otros efectivos avisaban a los vecinos que permanecían en el interior de sus domicilios de que dejaran de asomarse por las ventanas. A las ocho y cuarto llegaron los técnicos de la compañía distribuidora de gas.

Salvando las distancias, la escena recordaba a la vivida el pasado mes de agosto en la calle de Regimiento de Toledo, cuando un escape en una tubería de gas originó, ahí sí, una enorme deflagración que afectó a varias viviendas y dejó dos personas heridas.