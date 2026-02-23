Emprender para poder quedarse

Tenía 25 años cuando decidió abrir su propio negocio. Hoy, con 29, Elena Torío no solo dirige Muaet Beauty Studio, sino que ha generado empleo y consolidado un proyecto que nació entre ilusión, vértigo y alguna duda. "Aquí en Zamora hay muy poquitos sitios donde puedas trabajar para otra persona en este sector y me apetecía quedarme aquí, además me llamaba mucho la atención lo que es emprender", revela. Con un importante apoyo familiar a sus espaldas, decidió acudir a la Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la Cámara de Comercio. Allí encontró la orientación que necesitaba. "Me ayudaron a darme de alta y con todos los trámites. Me guiaron para que estuviera todo bien", relata.

Gestiones de gran ayuda que se lo pusieron "más fácil" a la hora de establecer su negocio. "Me preocupaba invertir en un sitio y que luego no tuviera la acogida necesaria para seguir adelante. En una ciudad pequeñita donde todo el mundo dice que todo cierra y que está mal el mundo de los autónomos, siempre tienes ese miedo", expresa. Inquietudes que hoy se han disipado con una respuesta clara de la clientela que le ha posibilitado hacer crecer su equipo.

Una historia que refleja como en un contexto donde la despoblación y la falta de oportunidades marcan el debate provincial, su negocio no solo le ha permitido quedarse en Zamora, sino que ha dado trabajo a otras jóvenes. "Al final, al ser joven, das vida a Zamora. Yo quería quedarme en mi ciudad y me gustaría que más gente lo hiciera", señala.

No obstante, es realista y reconoce que muchas veces no lo ponen fácil para quedarse. "Hay muchos papeles burocráticos por detrás, el precio elevado de los alquileres, la poca oferta de locales y de vivienda, no nos lo ponen fácil para quedarnos", lamenta. En cuanto al local, siente que, en contra de la tendencia, ha tenido suerte. "Estuve hablando con muchos propietarios y muchos ponían precios muy elevados. La verdad es que en el local en el que estoy me dieron facilidades desde el primer momento", valora.

Aventura empresarial que, cuatro años después, recomienda a aquellos que tengan una idea, pero estén dudando si atreverse o no. "Hay momentos muy duros y de mucho estrés, pero merece la pena. Maduras muchísimo y la recompensa personal es muy grande". Su principal consejo: "que se animen. Puede salir mal, pero también puede salir muy bien. Y si sale mal, siempre puedes volver a empezar. Pero si sale bien, la recompensa es enorme".

Convencida de que cuantos más negocios abran, más empleo y dinamismo tendrá la ciudad, defiende el apoyo mutuo y el consumo en el comercio local como claves para el futuro de Zamora.n