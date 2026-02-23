Castilla y León confía en Zamora para ganar el Spain Skills

El recinto ferial Ifema de Madrid acoge la próxima semana —del 25 al 28 de febrero— una nueva edición de Spain Skills, las pruebas de Formación Profesional que enfrenta a los ganadores de cada comunidad autónoma en diferentes categorías de FP. En las categorías de Mecatrónica y Soldadura, Castilla y León estará representada por tres zamoranos.

Es ya habitual el ver alumnos del IES Universidad Laboral representando a la comunidad en estas competiciones. De hecho, todos los ven como los favoritos en Mecatrónica, a tenor de los excelentes resultados que consiguen, ya que pocas veces se van de vacío de las competiciones.

Arriba, a la izquierda, Sergio Lorience y Rafael González, durante el entrenamiento. A la derecha, los podios conseguidos por los zamoranos en el regional. | CEDIDAS

Los representantes de este año son Sergio Lorience López y Rafael González Gago, que todavía se encuentran estudiando en el centro zamorano. Entrenan bajo la supervisión de Julio Miñambres, que ha tenido que cambiar el plan de entrenamiento por el adelanto de la competición nacional. "Normalmente se celebra entre abril y mayo, pero este año nos avisaron de que este año sería en febrero", explica.

"Nuestro plan de entrenamiento es seguir probando cosas nuevas, porque hay tantas posibilidades que es imposible ensayarlas todas. No sabes qué línea de producción te van a poner en el concurso, así que, cuanta más variabilidad dominemos, mucho mejor", considera. Eso también ayuda a que la pareja esté un poco más preparada ante ese factor sorpresa que supone descubrir lo que se les va a pedir en la competición, que arranca el miércoles 25 de febrero y finaliza el viernes 27.

"Tienen que acostumbrarse a entrenar cosas distintas, al cambio, para que no se colapsen cuando se encuentren con algo que nunca antes habían visto", razona Miñambres. Eso no quita para que, cuando algo no queda bien asentado, repitan una y otra vez "para que se les instale en la memoria, con todos esos truquillos que vamos desarrollando", revela. Acciones que el propio profesor ha ido almacenando de su vasta experiencia en este tipo de competiciones, de las que, asegura, sigue aprendiendo.

Castilla y León confía en Zamora para ganar el Spain Skills

"Se supone que los favoritos somos nosotros, porque siempre hemos ganado", sonríe con cautela, consciente de que hay muchas comunidades que se están tomando esta competición muy en serio y que llevan más tiempo entrenando que los zamoranos, como es el caso de Andalucía, aunque tampoco les van a quitar el ojo al País Vasco.

Sin la presión de ser favorito va Hugo Martín Rodríguez, el alumno de Menesianos Zamora que resultó ganador regional en la categoría de Soldadura. "La preparación no es muy distinta de cuando nos presentamos a la competición regional o europea", asegura el profesor Manuel Poyo, quien ha estado entrenando con su alumno más intensamente desde enero, "aunque llevamos trabajando desde octubre", puntualiza.

La diferencia con otras competiciones es que en el nacional no se desvelan las piezas que tienen que hacer hasta el mismo día que arranca la competición. "En el mundial o en el europeo, las descubren un mes antes", compara. Por ello, el concursante zamorano ha ido entrenando con las piezas que se han trabajado en las competiciones Skill anteriores, "siempre exigiendo un poco más de nivel que el que realmente va a tener la prueba, para estar un poco más preparados", justifica su profesor.

Castilla y León confía en Zamora para ganar el Spain Skills

Echarle horas —alrededor de cuarenta a la semana— es el único secreto para intentar conseguir esa medalla nacional en Soldadura. "Hacemos dos competiciones semanales y al final las evaluamos, para ver dónde hay que mejorar", resume Poyo. Desde hacer cupones hasta incidir en las pruebas de presión y trabajar inoxidable y aluminio, nada se queda fuera de este intenso entrenamiento. Y todavía tiene más mérito, teniendo en cuenta que Hugo ya finalizó sus estudios y está trabajando.

El concurso de Soldadura se divide en cuatro bloques: cupones de prueba, recipiente a presión —el más largo, que puede durar hasta ocho horas—, estructura de aluminio y estructura de acero inoxidable. "Vamos con mucha ilusión y con ganas de lograr algo importante", asegura su profesor, que reconoce que el 80% de las comunidades "van muy bien preparadas" y con los ojos puestos, sobre todo, en Cataluña y Madrid, que fue la sorpresa de la pasada edición.

Castilla y León, con Zamora como representante, no se queda atrás y Menesianos ya tiene en su haber tres Spain Skills, en los años 2013, 2018 y 2024. Ahora solo queda repetir y traer dos nuevas medallas. Y, sin son las de oro, mejor que mejor.