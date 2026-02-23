El Campus Viriato acoge esta original olimpiada

El próximo viernes, 27 de febrero, se celebra la fase territorial de la décimo séptima Olimpiada Española de Geología. Como cada año, equipos de todo el territorio nacional formados por alumnado de 4º ESO y Bachillerato participan en esta jornada educativa que se celebra en todo el país con el objetivo de fomentar el interés por la Geología y el conjunto de las Ciencias de la Tierra, “poniendo en valor el entorno natural y la concienciación ambiental”, destacan desde la organización.

Serán más de alumnos de seis centros de Educación Secundaria de Zamora los que participen en esta edición. Se trata de estudiantes del IES Aliste de Alcañices, IES Cardenal Pardo Tavera e IES González Allende, ambos de Toro, IES Claudio Moyano, IES María de Molina e IES Poeta Claudio Rodríguez.

En las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora la organización es llevada a cabo por el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca y promovida por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en colaboración con la Sociedad Geológica de España (SGE).

Pruebas en la Politécnica

Las aulas de la Escuela Politécnica Superior de Zamora se abrirán para esta actividad, en una jornada que incluye dos pruebas escritas para evaluar conocimientos en Ciencias de la Tierra y un conjunto de actividades para dar a conocer algunas de las aplicaciones de la Geología, “una ciencia presente en diversas asignaturas de los distintos grados de la Politécnica que proporciona conocimientos fundamentales del terreno y de los riesgos naturales, necesarios para diseñar y construir infraestructuras y materiales seguros y viables entre otras muchas aplicaciones”, apuntan.

De esta jornada, saldrá un equipo ganador que competirá en la fase nacional que se celebrará el 21 de marzo en la ciudad pontevedresa de Vigo.

Final internacional en Italia

Los alumnos vencedores de la fase nacional representarán a España en la fase internacional, que este año se celebrará en agosto en Turín (Italia).

“Esperamos que esta jornada sea inspiradora para los jóvenes de nuestra provincia y sirva para fomentar vocaciones”, desean los organizadores, quienes envían “mucho ánimo a todos los participantes y esperemos que disfruten de la experiencia”.