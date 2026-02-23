La Biblioteca Pública de Zamora acoge una doble sesión de narración

La Biblioteca Pública de Zamora afronta una semana de presentaciones, narración oral y música.

"Cuando todo parecía perdido" supone el nuevo libro de Hugo Girão que dará a conocer el martes día 24 a las 19.00 horas, una publicación cuya recaudación irá íntegramente destinada a la asociación Corriendo con el corazón por Hugo.

El miércoles, día 25 a las 19.00 horas, tendrá lugar la ponencia inaugural del ciclo "Psicología hoy" con una charla sobre la muerte con la intervención de dos especialistas en duelo, las psicólogas Auxi Fernández López y Sara Castro Rodríguez.

Música

El jueves a las 19.00 horas la música cuenta con su protagonismo con un concierto a cargo de La Charambita dentro del IV ciclo de música tradicional.

La narración oral cuenta con una doble cita con Pep Bruno, que ofrece una sesión para público familiar a partir de 4 años el viernes 27 de febrero a las 17.30 horas "Cuentos de viejas" y a las 19.00 "Cuentos con historia" para adultos.

Además el sábado 28 de febrero habrá las III Jornada de intercambio de semillas en la sala polivalente y en el salón de actos se desarrollará "Cuenta cuentos Teatralizado: Mis manos tan suaves como el algodón", a cargo de: Docentes de la fundación Logosófica.

Exposición

Además el público puede disfrutar, en la sala de exposiciones del centro público, de las obras de 24 pintores de Zamora en la muestra impulsada por la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida para conmemorar sus tres décadas de actividad en la ciudad.