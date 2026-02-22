Zamora sabe a pincho moruno: estos son los mejores sitios donde degustarlos

Zamora sabe a pincho moruno. Jugosos, bien especiados y con ese aroma irresistible que sale de las brasas, los pinchos se han convertido en uno de los bocados más queridos de la provincia. Por eso le hemos preguntado a nuestros lectores cuáles son, para ellos, los mejores de Zamora: esos que siempre triunfan en una ronda de vinos y los que nunca fallan cuando quieres impresionar a unos amigos que vienen a visitarte.

Sin duda, los mejores pinchos de Zamora se comen en la zona de Los Lobos pero, OJO, no solo allí: hay decenas de bares por otras zonas como Los Herreros e incluso por los barrios del extrarradio o de la margen izquierda que merece la pena visitar. Picantes o sin picar.

Pero, ¿por qué es moruno y tiene una aguja de metal?

Porque los pinchos originales proceden de los países árabes del norte de África. Eso sí, nada de cerdo, producto prohibido en el Islam: allí son de cordero.

La aguja de hierro o madera también tiene su explicación. La religión les impedía utilizar cuchillos a la hora de comer por ser considerados armas. Para facilitar su ingesta, troceaban la carne en dados con anterioridad en la cocina y los atravesaban con un pincho para llevarlos a la mesa.

Hablan los lectores

"Yo, siempre que voy a Zamora, en el Lobo".

"En el Bar Manolo de Obispo Nieto, deliciosos".

"En el bar el abuelo, la carne más rica y jugosa".

"En el Rincón de la Abuela, pero sin lugar a dudas".

"Hace años que el mejor está en el Buenos Aires de Puebla de Sanabria".

"En el bar 5 & Caña de Litos o en el Maral de Benavente".

"En Los Lobos yo como el de pollo con verduras... riquísimo".

"Rincón de la Abuela y tengo q ir al Manolo a ver qué tal".

"Los mejores pinchos morunos desde luego son los de Lobo. Además tiene variedad y buen precio".

"Los Lobos y bar Manolo ahí ahí andan".

"En mi casa, pero no tengo capacidad para todos los que quieran probarlos".

"La Parrilla de los Pinchos en Santa Teresa"

"Yo soy de Andalucía, pero en Los Lobos están muy buenos, uno que síiiiii".

"Tenéis que probar los del Restaurante Raíces de Coreses".

"En Litos donde Javi: esos son pinchos".

"Los mejores pinchos son los de la parrilla de los pinchos".

"En El Payar, en Alcubilla de Nogales y en El Lobo en Zamora".

"Los de Tina en el bar Manolo sin duda".

Si te apetece hacer alguna sugerencia o aportación, aún estás a tiempo aquí:

Más que pinchos: tapas y raciones

Si visitas Zamora no solo saldrás maravillado de cada iglesia románica, sino también de sus bares. La rica gastronomía de Zamora va más allá de los pinchos y el tapeo es casi una religión. Por supuesto que los pinchos morunos del Bar Lobo - "El rey de los pinchitos", en la calle El Horno de San Torcuato, son míticos. "¡Dos que sí y uno que no!" es uno de los gritos más populares de Zamora. También tienen sus variantes de pincho de chorizo, pollo y pincho vegetal. Son muy, muy rápidos así que no te asustes si ves cola porque van a la velocidad de la luz.

Goodnews | Foto: Gettyimages

Y cómo no hablar de los tiberios y perdices del Bambú, en la calle Flores de San Torcuato. Su creador relata cómo fue el origen de los tiberios:"Un vecino de un pueblo de Zamora se pasó por el bar y me dijo: ¿Por qué no pones mejillones con una salsa picante y los llamas "tiberios" en honor a un personaje muy importante?". Allí también podrás comer perdices, que no es carne sino pescado: media sardina parrocha rebozada con jugo de tomate y piñones.

Y si eres de los que la tortilla de patata no puede faltar en tu tapeo, tienes que ir a probar la de salsa de callos de El Chillón, en la calle Diego de Ordax. Es un auténtico manjar, incluso para los que no le gustan los callos. Es adorada tanto por zamoranos como por turistas, resultando ser una parada gastronómica obligatoria de cualquier persona que pase por Zamora. Y si buscas tapeo para "empapar" por lo que pueda venir, pásate por el Bayadoliz de la calle de Los Herreros par aprobar los sándwich más sabrosos que habrás probado nunca.